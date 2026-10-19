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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Muere Vanessa Vera, mujer que fue apuñalada tras intentar salvar a otra de violencia intrafamiliar

Muere Vanessa Vera, mujer que fue apuñalada tras intentar salvar a otra de violencia intrafamiliar

Dos días estuvo Vanessa luchando por su vida en una UCI de Bogotá y la familia denuncia que las autoridades no le han prestado la suficiente atención al caso, pues no se ha emitido orden de captura contra el señalado agresor.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Muere Vanessa Vera, mujer que fue apuñalada tras intentar salvar a otra de violencia intrafamiliar
Vanessa Vera, víctima de homicidio -
Noticias Caracol

Este lunes 19 de octubre, la familia de Vanessa Vera le confirmó a Noticias Caracol la lamentable noticia de la muerte de esta mujer, quien fue apuñalada después de intentar auxiliar a otra mujer que estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar en una vivienda del barrio Barrancas, en el norte de Bogotá. Desde el pasado 17 de octubre, Vanessa estuvo luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos tras ser herida con arma cortopunzante en la tráquea.

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De acuerdo con información brindada por la familia de la víctima, el sujeto que habría asesinado a Vanessa se dio a la fuga con la mujer a la que habría estado golpeando, que sería su esposa, y sus hijos.

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El día de los hechos, Vannesa, de acuerdo con el testimonio de la familia, se encontraba en su apartamento del norte de Bogotá y escuchó gritos de ayuda de una mujer que estaría siendo maltratada por el supuesto asesino. “Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales”, relató la familiar. Además, contó que la mujer fue trasladada a un centro médico, donde fue atendida de urgencias.

Nathaly Vera, la hermana de la víctima le contó a este medio que “esta madrugada la operaron y cuando lo hicieron se dieron cuenta que no le funcionaban ni los riñones, ni el vaso, ni el hígado. Entonces, ya no había nada que hacer, estaba muy mal. Los médicos solicitaron a los familiares que nos despidiéramos de ella y ha sido terrible toda esta situación”.

Familia de Vanessa Vera denuncian demoras judiciales

Agregó la la hermana de Vanessa Vera que “el juez que está llevando el caso de mi hermana dijo que esto no daba para privación de la libertad de ese hombre y que no podía emitir una orden de captura porque no aplicaba como intento de homicidio sino como daños personales. Entonces, que esto quedaba así. O sea que nos matan como perros en la calle y aquí no pasa absolutamente nada”.

El sospechoso ya está identificado por la familia y la defensa de las víctimas y solitan que la justicia actúe con rapidéz para que al señalado homicida lo capturen.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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