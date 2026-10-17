Mujer en Bogotá lucha por su vida tras intentar salvar a otra que era golpeada: "Bastante delicada"

Vanessa Vera yace en una cama de UCI después de haber intentado defender a una mujer en un caso de violencia intrafamiliar en Bogotá. Mientras ella se debate entre la vida y la muerte, su familia clama por justicia y alerta que el presunto agresor de su ser querido se dio a la fuga, al parecer con su pareja e hijos menores de edad, bajo presuntas amenazas, de acuerdo con el relato de testigos. Vanessa fue apuñalada en la tráquea y ha sufrido múltiples complicaciones que han dificultado su recuperación y que despierte.



El hecho ocurrió en la madrugada de este 17 de octubre en el barrio Barrancas, en el norte de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de una de las hermanas de Vanessa, la mujer se encontraba en su apartamento cuando escuchó el llamado de auxilio que provenía de una de las viviendas contiguas a la suya. Vanessa decidió no ser ajena a la situación y fue a tocar la puerta para averiguar qué ocurría. Su familia la describe como una persona que defiende los derechos humanos y decide no callarse ante la injusticia.

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“Cuando Vane tocó la puerta, el hombre estaba armado con un cuchillo y atacó a mi hermana, apuñalándola en la tráquea, comprometiendo sus cuerdas vocales”, relató la familiar de la víctima a Noticias Caracol.

Después del ataque, el presunto agresor entró nuevamente a su apartamento y se encerró allí. Vanessa, del otro lado de la puerta, quedó herida de gravedad y perdió una considerable cantidad de sangre. Finalmente, fue auxiliada y trasladada a un hospital, pero su estado para ese momento ya era tan crítico que sufrió un infarto y fue reanimada por el personal médico.

“Por la pérdida de sangre, se infartó y duró mucho tiempo infartada, lo cual afectó varios de sus órganos (...) En realidad está bastante delicada”, relató su familiar. Vanessa fue ingresada a una cirugía de urgencia en un intento de salvarle la vida.

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Este sábado estuvo lleno de incertidumbre y de búsqueda de respuestas para la familia de Vanessa. Después de ser intervenida, la mujer no ha despertado y tiene problemas de coagulación de la sangre, lo que está dificultando su recuperación. El personal médico que la atendió ya le advirtió a su familia que, si llega a despertar, podría quedar con problemas neuronales.

“Lo más doloroso es que Vanessa está luchando por su vida por intentar salvar a otra mujer, mientras el presunto agresor huyó junto con su esposa y desconocemos su paradero”, declaró la allegada.

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¿Qué se sabe sobre el presunto agresor?

Testigos de la escena dieron su versión a las autoridades, que ya tienen identificado al presunto agresor. Al parecer, este hombre huyó del barrio Barrancas con su pareja sentimental e hijos, presuntamente bajo amenazas. Se desconoce qué rumbo habrían tomado.

Noticias Caracol conoció, por parte del abogado representante de la familia, que la defensa buscará que el caso sea tratado por la justicia, al menos, como homicidio en grado de tentativa. Por su parte, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios, elementos materiales probatorios y actos urgentes requeridos, mientras Vanessa libra una batalla por vivir, después de haber reaccionado ante la injusticia que se cometía cerca de su vivienda.

María Paula Rodríguez Rozo

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