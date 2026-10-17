Plantón en Museo Nacional por desmonte de obras termina en disturbios entre protestantes y Undmo

Un grupo de manifestantes realizó un plantón frente al Museo Nacional de Bogotá como protesta por el desmonte de obras relacionadas con el conflicto armado en Colombia, la historia política y la diversidad sexual. Después de las 6:30 de la noche de el sábado se conoció que el plantón terminó en disturbios y enfrentamientos entre la Undmo y los protestantes.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que, después de los enfrentamientos, “al momento, disminuye el aforo de manifestantes en el punto, sin embargo, persiste el bloqueo en la vía. El equipo de Diálogo Social continúa realizando acompañamiento”.

#ATENTOS. Unidad Nacional Antidisturbios (antes ESMAD) intervino hace pocos mins y comenzó a reprimir manifestación pacífica y el plantón frente al Museo Nacional, desatando tensión en medio de la controversia por el retiro de treinta obras del recinto cultural.



En desarrollo... pic.twitter.com/snKp1BppYf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 18, 2026

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Los manifestantes buscan que se dé una explicación por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el desmonte de al menos 30 obras que permanecían en el Museo Nacional de Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo, obras relacionadas con el proceso de paz, entre otras.



Previo al plantón realizado por ciudadanos, se presenció unidades de la Undmo, lo cual fue cuestionado por las personas que participaron en la manifestación.



Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció sobre las marchas de este sábado y mencionó: “Hoy, desde el mediodía, cerca de 500 personas se manifestaron frente al Museo Nacional, en Bogotá. Han ejercido legítimamente su derecho a expresar su inconformidad con las decisiones del Gobierno nacional sobre las obras removidas del Museo. A esta hora el reporte indica que la manifestación ha transcurrido de manera pacífica. A propósito de las discusiones sostenidas en las instancias de coordinación con la Policía Nacional, tanto hoy como el miércoles pasado, no sobra recordar que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, cuyo carácter pacífico no se pierde por las afectaciones a la movilidad”.

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¿Qué retiraron del Museo Nacional?

Las piezas fueron retiradas de las salas “Hacer sociedad”, “Memoria y nación” y “Fuerza, fe y sustancia”. Entre los objetos que ya no están exhibidos al público se encuentran:



La bandera del orgullo LGBT que perteneció a la activista Elizabeth Castillo .

. Afiches de la marcha LGBT de 2006, relacionados con el movimiento lésbico.

Material impreso sobre los derechos reproductivos de las mujeres de la Fundación Sí Mujer .

. Fotografías de movilizaciones por la ciudadanía plena de la población LGBT y ejemplares de la revista La Ventana Gay .

. Un brazalete de la Alianza Democrática M-19 .

. Afiches y material de campañas presidenciales y movimientos políticos de Carlos Pizarro (M-19) y Bernardo Jaramillo Ossa (Unión Patriótica).

(M-19) y (Unión Patriótica). Impresos electorales de la Unión Patriótica en apoyo a Jaime Pardo Leal durante la campaña de 1986.

en apoyo a durante la campaña de 1986. El Balígrafo , la pluma elaborada con un casquillo de bala utilizada para la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.

, la pluma elaborada con un casquillo de bala utilizada para la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016. El tarjetón electoral de la Séptima Papeleta , iniciativa que antecedió la Constitución de 1991.

, iniciativa que antecedió la Constitución de 1991. La obra Minería, del artista Antonio Caro.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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