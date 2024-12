Mujer en Transmilenio ocupó silla con maletas y se negó a darle el puesto a una joven embarazada

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video en el que se observa un acto de intolerancia en el servicio de transporte de Transmilenio. Ya que es sabido que en este medio ocurren diversas situaciones como robos y agresiones, muchos ciudadanos han hecho hincapié en la necesidad de implementar medidas más efectivas para garantizar la seguridad y el respeto entre los usuarios.

Intolerancia en Transmilenio quedó en video

En el video, que se ha hecho viral, se puede ver a una mujer sentada en uno de los asientos traseros del bus de Transmilenio y en el asiento del lado una maleta y algunas bolsas.

La falta de consideración de la mujer generó molestia entre varios usuarios del sistema de transporte. Redes sociales

En el clip se escucha a los pasajeros expresar su inconformidad con la mujer después de que le pidieran cederle el puesto en el que llevaba las maletas a una joven embarazada y ella se negara. Varios usuarios del sistema de transporte se molestaron por lo que calificaron como una falta de consideración de la mujer.

Pese a que algunos de los pasajeros le insistían a la mujer que retirara sus pertenecías, esta aseguraba que estaba cansada e indispuesta. Les contestó: “bájese y busque uno que venga desocupado, pero no voy a quitar las maletas de ahí porque estoy cansada”.

Ante la incómoda situación, los ciudadanos que se encontraban cerca comentaron que las pertenencias de la mujer no se cansaban, a lo que ella respondió llamándolos "sapos".

Además, la mujer manifestó que no entendía por qué, si la embarazada no decía nada, otros tenían que hacerlo. “La verdad es que no quiero pelear y, si a usted le da la gana, se calla. Si no, se queda parada porque yo no voy a quitar las cosas del puesto. De malas”, dijo.

No obstante, una de las personas presentes en el bus de Transmilenio le sugirió a la mujer que comprara un carro o solicitara uno por medio de una aplicación móvil para no tener que compartir el asiento con otras personas, a lo que esta respondió riéndose de manera sarcástica.

El hecho generó una ola de comentarios sobre la actitud de la mujer; algunos defendían su acción, mientras que otros enfatizaban en que era una falta de cultura y de respeto hacia la joven embarazada. Este incidente ha reavivado el debate sobre la importancia de promover la convivencia y tolerancia en los espacios públicos, garantizando el bienestar y la seguridad de todos.

