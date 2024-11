Ojo: con mensaje de “soporte técnico", a esta bogotana le robaron el WhatsApp y 5.000 contactos

El robo de cuentas de WhatsApp se ha convertido en todo un dolor de cabeza para los ciudadanos en Colombia y muchos otros países. Una mujer, trabajadora de una agencia de viajes, denunció que inescrupulosos utilizaron su perfil en la aplicación para suplantarla y estafar a sus clientes.

¿Cómo roban cuentas de WhatsApp?

Los delincuentes actúan de la siguiente manera: alertan a la víctima sobre un supuesto acceso no autorizado y se solicita una respuesta para verificar su el usuario es el que está tratando de ingresar con su número.

Cuando el usuario de WhatsApp responde al mensaje, recibe un código y con este número los criminales roban los contactos. Después de eso, los hampones se hacen pasar por la víctima y comienzan a pedir dinero con diferentes artimañas.

Mensaje con el que están robando cuestas de WhatsApp

A través de mensajes como este engañan a los usuarios para que, con tan solo un clic, les entreguen sus contactos: “Soporte técnico de WhatsApp informa que tu cuenta ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil. Para confirmar que fuiste tú quien realizó la operación responde ‘sí’”.

Martha Pineda, víctima de suplantación vía WhatsApp, dijo en el Ojo de la noche, de Noticias Caracol , que “me llegó un mensaje donde me preguntaba si estaba intentando ingresar desde un Open 16, que si era yo dijera que sí y que si no, pues no. Escribí ‘no’, ahí me llegó un código y yo lo acepté. Inmediatamente ingresaron a mi WhatsApp, me quedé sin mi cuenta, me bloquearon la línea y están estafando a las personas”.

La mujer aseguró que dentro de sus contactos tenía a 5.000 clientes y los criminales les están escribiendo para estafarlos. “Les preguntan qué reservas necesitan, porque la gente escribe a mi número. Ellos se hacen pasar por mí, les envían cotizaciones y les hacen consignar plata a las personas. Lógicamente, apenas consignan, bloquean los números”.

Con estos mensajes están suplantando usuarios de WhatsApp - Noticias Caracol

Martha Pineda ha estado buscando ayuda con todo tipo de autoridades, pero ninguna le ha dado solución, según su relato. Mientras tanto, los hampones continúan engañando a través de su WhatsApp. “Yo acudí a las autoridades, expliqué el tema y me dijeron que no hay nada que hacer porque eso se ve a diario, que yo no soy la única y que a mucha gente han estafado de esa manera. Me preocupa saber a cuánta gente están robando. Yo no he podido trabajar, llevo un mes quieta”, denunció.

