Patrullero y joven salvaron a adulta mayor de morir ahogada en el humedal Juan Amarillo, en Bogotá

Momentos de angustia se vivieron en el humedal Juan Amarillo, en el norte de Bogotá , cuando una adulta mayor cayó al agua y quedó flotando boca abajo.

“Amárrela, amárrela”, se escuchaba en el lugar. Entre los gritos de desesperación de la comunidad, el patrullero de la Policía Eduar Durán decidió lanzarse al agua para intentar salvarla.

“Una persona de muy buen corazón se me acerca, creo que hace como acarreos, me dice que tiene un lazo y yo le digo que lo traiga, que sin pensarlo yo me tiro. La señora estaba flotando en el agua boca abajo. Cuando me arrojo, lo único que hago es darle la vuelta para que ella pudiera respirar”, relató el patrullero Durán.

Mientras el policía intentaba sostener a la mujer, otro hombre que pasaba por el lugar, Luis Ángel Carpio, se sumó a esta emergencia y sin dudarlo también se lanzó al agua.

“Pues la señora ya no reaccionaba y yo en ese desespero también, porque cuando yo agarro a la señora, que la estamos amarrando para poderla sacar, pues yo lo que hice fue recostarme acá en la orilla y me apoyé en algo para poderla sujetar hasta arriba”, contó Carpio.

Los dos héroes sin capa salvaron a la adulta mayor

El trabajo en equipo de estos dos hombres, que hasta ese momento eran completamente desconocidos, permitió que la mujer fuera sacada del agua; un hecho de valentía que según ambos fue impulsado por el amor hacia sus propias familias.

“Pensé en mi familia, en las personas, en los adultos mayores que lastimosamente andan por ahí solitos. Y pensé en mi esposa, en mi hijo que viene en camino. Fueron momentos de mucha angustia”, complementó el patrullero Durán.

Por su parte, Carpio adujo: “Yo también tengo abuela, tengo a mi mamá, tengo a mi hijo, a mi esposa. Pues pensé como si fuera un familiar mío y pues me tiré así de la nada a ayudarla”.

La mujer rescatada permanece en una unidad de cuidados intensivos, UCI.

Las autoridades están intentando ubicar a sus familiares para brindarles información sobre su estado de salud.

