¿Qué hay detrás del parricidio en Villavicencio? Las hipótesis del crimen de Juan David Perdomo

En Colombia, un caso de parricidio ha conmocionado a la sociedad. Se trata del asesinato de una pareja de esposos santandereanos, José Luis Perdomo Hernández y Sonia Wehdeking Baños, quienes residían en Villavicencio junto a su hijo, Juan David, de 22 años. El joven es el principal sospechoso del crimen.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 22 de marzo de 2025, en el barrio Kripas, donde la familia se había mudado ocho meses atrás con el objetivo de que Juan David pudiera continuar sus estudios universitarios.

¿Qué ocurrió?

Esa trágica madrugada, los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos de auxilio y fuertes golpes provenientes del apartamento en el que residía la familia. Al llegar al lugar, las autoridades se encontraron con una escena desgarradora: los cuerpos sin vida de la pareja, ambos con múltiples heridas provocadas por un arma cortopunzante.

El coronel Milton Andrés Melo, comandante de la Policía de Villavicencio, confirmó que el crimen ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana en medio de “un hecho de intolerancia”. Según las autoridades, el presunto responsable cometió el asesinato y huyó hacia la ciudad de Bogotá a bordo de un vehículo color blanco y marca Hyundai que pertenecía a sus padres. No obstante, tras un meticuloso trabajo y seguimiento de las cámaras de seguridad, la Policía de Bogotá logró ubicar a Juan David en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Publicidad

Posteriormente, fue trasladado a Villavicencio, donde se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de homicidio agravado.

Escalofriantes detalles del crimen

El juez encargado del caso describió la brutalidad del crimen, enfatizando la “sevicia” con la que se ejecutó. Durante la audiencia, se reveló que el arma cortopunzante “resultó partida de tantas y tantas sistemáticas linchaciones en los cuerpos de sus padres”.

Publicidad

La Fiscalía reveló, según El Tiempo, que Juan David habría tenido una acalorada discusión con su padre horas antes de cometer el crimen , e incluso, mencionó a las autoridades que no había podido dormir en toda la noche, hasta que, según él, “en un impulso”, se levantó y atacó a su padre mientras este descansaba en una silla mecedora dentro de la vivienda, propinándole varias puñaladas en el cuello.

Cuando su madre intentó intervenir, su hijo la atacó, provocándole múltiples heridas con la misma arma en el cuello, la región cervical y los brazos. Las lesiones fueron de tal gravedad que le causaron la muerte.

El detenido fue identificado como Juan David Perdomo Wehdekin, un joven de 25 años - Noticias Caracol

Conmoción en la comunidad

El impacto de este crimen ha sido profundo en la comunidad. Familiares, amigos y vecinos de la pareja no pueden comprender lo sucedido. Danilo Tique, habitante del sector, expresó su consternación, en Noticias Caracol: “La verdad uno nunca espera eso de un hijo. Lo único que se escucha de él, era que es hijo único, muy consentido. Todo le daban, las cosas que él pedía. Se cree que uno de los motivos es que pidió algo y quizá no se lo dieron”.

Asimismo, Gisel Wehdeking, tía del presunto homicida, dijo que su sobrino era un excelente estudiante y sobresaliente en lo que hacía. Contó, entre otras cosas, que estaba a punto de graduarse. “No tenía problemas con los papás, para nada. Antes lo sobreprotegían. No lo dejaban salir, lo llevaban y lo traían a la universidad”, dijo la mujer.

Publicidad

Experto analiza perfil psicológico

Según fuentes que asistieron a la audiencia, el sujeto, quien mostró una actitud fría y no mostró señales de arrepentimiento, habría reconocido que el crimen fue planeado.

En entrevista con Noticias Caracol, el criminólogo y psicólogo forense Belisario Valbuena señaló que el joven evidenció una total ausencia de expresión emocional y un lenguaje afectivo limitado. “Es poco y nada expresivo en sus reacciones, se le observa al momento de la captura, donde él toma esa situación como cualquier otra, no hay ningún tipo de reacción adversa ni de sorpresa”, dijo.

Familia asesinada en Villavicencio

Publicidad

Además, aseguró que: “Se está hablando de alguien con una desconexión emocional inmensa, con tal vez un posible trastorno de integración afectiva. Técnicamente, se le conoce como alexitimia, es decir, una expresión emocional nula, una ausencia de un arrepentimiento visible, un afecto aparentemente plano, un lenguaje emocional pobre, un racionamiento frío concreto”.

El experto indicó que dicha actitud se reflejaba en el hecho de que Juan David mostraba mayor interés en los beneficios judiciales de allanarse a los cargos, que en preocuparse por lo que había hecho contra sus propios padres.

Valbuena también explicó que este tipo de casos de parricidio suelen darse en familias con dinámicas disfuncionales. “Cuando esa vinculación emocional no se logra, entonces muchos de estos hijos resultan ser hijos tiranos con sus padres, resultan ser maltratadores, desobedientes y resultan no reconocer límites”, y agregó que “hay inicialmente unos indicadores...Donde no se respetan las autonomías, donde no hay diferenciación de padre e hijo, sino que a veces es tratado como si incluso fuera su pareja, como si fuera alguien de su pertenencia. No hay límites claros y eso también influye en la manera en que se piensa y siente”.

Asimismo, el especialista afirmó que este tipo de casos de parricidio “no son comunes” y por ello, resultan ser “tan perturbadores”.

Publicidad

Juan David Perdomo aceptó los cargos por el doble homicidio de sus padres y fue recluido en el Centro de Protección y Prevención a Personas de Villavicencio, donde espera su condena. El confeso asesino podría pagar una condena de hasta 50 años por el crimen.