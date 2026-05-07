Regiotram del Norte: ¿a qué se debe el choque entre Alcaldía de Bogotá y Ministerio de Transporte?

El proyecto del Regiotram del Norte, que conectará a Zipaquirá con Bogotá, se encuentra en el centro de una controversia tras conocerse el documento que establece su financiación. Según el texto, la Nación financiará cerca del 81,6% del proyecto, dejando por fuera la participación económica inicial de la alcaldía de la capital del país.

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La administración del alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que estuvo dispuesta a aportar 2,3 billones de pesos para este proyecto. No obstante, el aval fiscal no se concretó debido a que el Conpes nacional, que es el documento que establece los lineamientos, estrategias, metas y financiación del proyecto, se expidió el 30 de octubre, y la ley de garantías comenzaba el 8 de noviembre.



Por lo tanto, no fue posible realizar el trámite necesario en el Consejo de Bogotá para garantizar los recursos por parte del Distrito. "En una semana era imposible que el Consejo recibiera el proyecto, presentara ponencias, lo aprobaran en primer debate, lo aprobaran en segundo debate, para poder sacar adelante las vigencias", dijo Galán en entrevista con Noticias Caracol.



El mandatario resaltó que, al no estar en la financiación del proyecto, la Nación entró a cubrir los recursos relacionados con los estudios de factibilidad del proyecto. Sin embargo, para Galán, estos son insuficientes: "Hay, por ejemplo, cuatro intersecciones que contemplan puentes vehiculares valorados en 180.000 millones de pesos en total. Valen más cuatro puentes con toda la infraestructura que se requiere. Entonces, por eso es necesario que Bogotá esté presente, porque si Bogotá participa va a poner poner recursos y ajustar temas para hacer una buena integración del sistema".

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El funcionario añadió que en estos puentes "es fundamental que se hagan las intersecciones suficientes por un lado y completas por otro lado para peatones y para ciclistas (...) y que ver cómo intervenimos esas zonas y eso hay que incorporarlo en el proyecto y cuánto vale para que se haga bien". Además, sobre el sistema de protección del tren, que viajará a velocidades de hasta 50 km/h, advirtió: "Eso requiere de unas rejas a cada lado del tren para proteger el tren. Eso divide en cierta forma la ciudad".



¿Qué ha dicho el Ministerio de Transporte sobre el Regiotram del Norte?

Ante esta situación, el Ministerio de Transporte indicó que decidió cubrir los recursos faltantes para evitar que el proyecto departamental se viera afectado. La ministra María Fernanda Rojas aclaró que Bogotá no ha sido excluida, pues de los 17 billones de pesos que cuesta la obra, 7 billones se invierten en la ciudad, donde además quedarán 11 de las 17 estaciones.

"Como el distrito no ha asegurado los 2,3 billones de pesos que en principio dijo estar dispuesto a aportar, pero que no se concretaron ni en noviembre, cuando entraba a regir la ley de garantías, firmamos un otrosí entre Gobernación y Nación haciendo la mayor parte de los aportes (...) no podíamos poner en riesgo el proyecto", indicó la ministra.

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Por su parte, el gobernador de Cundinamarca señaló que se han realizado 23 mesas técnicas con el gobierno distrital actual, atendiendo 40 de las 54 observaciones presentadas.

LAURA VALENTINA MERCADO

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