Adiós a trancones para entrar a Bogotá por calle 13: Regiotram de Occidente tendrá este recorrido

El Regiotram de Occidente es el proyecto férreo que conectará a Bogotá con los municipios de la Sabana de occidente. Su trazado sigue el antiguo corredor del tren y busca atender los desplazamientos diarios entre Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza y la capital. La entrada a Bogotá será por el corredor de la calle 13, uno de los puntos con mayor congestión vial en horas pico. Con este sistema, el ingreso a la ciudad cambia de forma directa, al pasar del vehículo particular y los buses a un modo férreo con operación continua.

Recorrido completo del Regiotram de Occidente

El trayecto del Regiotram de Occidente tiene una longitud cercana a los 40 kilómetros. El punto inicial está en el municipio de Facatativá, desde donde el tren avanza hacia el oriente por el corredor férreo existente. A lo largo de este tramo, el sistema cruza zonas urbanas y áreas industriales de la Sabana.

Desde Facatativá, el tren pasa por el sector de El Corzo, donde se ubica uno de los patios técnicos del proyecto. Luego continúa hacia Madrid, municipio que contará con dos estaciones. El recorrido sigue hacia Mosquera, también con dos paradas, y después llega a Funza, donde se mantiene el trazado sobre el eje férreo. Tras salir de Funza, el Regiotram entra a Bogotá por el occidente. El acceso se da por el sector de Fontibón y continúa paralelo a la calle 13. En este punto se concentra una parte clave del proyecto, ya que el tren comparte espacio con vías arterias y zonas industriales.



Dentro de Bogotá, el recorrido sigue hasta el centro ampliado de la ciudad. El trazado cruza puntos como la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá, la carrera 68, la carrera 50, la carrera 40 y la NQS. El punto final del sistema está cerca de la calle 26, donde se plantea la conexión con otros sistemas de transporte masivo. Este trayecto permite unir la Sabana de Occidente con el centro de Bogotá sin pasar por los trancones de la calle 13 ni depender del tráfico mixto.



¿Cómo será la entrada a Bogotá por la calle 13?

La calle 13 es uno de los corredores con mayor carga vehicular de la ciudad. Por allí circulan camiones, buses intermunicipales y transporte urbano. El Regiotram usa el corredor férreo que corre en paralelo, lo que evita la interferencia directa con el tráfico. En algunos tramos, el tren irá a nivel. En otros puntos, se elevará para cruzar intersecciones principales. Este diseño busca mantener la continuidad del servicio sin cruces semafóricos. La operación se hará con trenes que circulan en ambos sentidos durante todo el día. El ingreso por Fontibón marca el inicio del tramo urbano. Desde allí, el sistema se integra con rutas alimentadoras y con estaciones de otros modos de transporte.



¿Cuántas estaciones tendrá el Regiotram de Occidente?

El proyecto contempla 17 estaciones en total. Ocho estarán ubicadas en municipios de Cundinamarca y nueve en Bogotá. En Cundinamarca, las paradas están distribuidas así:



Facatativá

El Corzo

Madrid Centro

Madrid Flores

Mosquera Centro

Mosquera Quinta Este

Funza

La Ramada

Estas estaciones buscan atender tanto zonas residenciales como áreas industriales. En municipios como Mosquera y Funza, el tren se conecta con parques industriales donde trabajan miles de personas.



Estaciones en Bogotá

Dentro de Bogotá, las estaciones estarán ubicadas en los siguientes puntos:



Catam

Fontibón

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Boyacá

Carrera 68

Carrera 50

Carrera 40

NQS

Calle 26

Estas paradas siguen el eje de la calle 13 y sus conexiones con el resto de la ciudad. La estación de la calle 26 permitirá el enlace con otros proyectos férreos y con rutas troncales. Las obras del Regiotram de Occidente comenzaron de forma visible en 2025. El avance incluye el retiro de rieles antiguos, adecuación del corredor férreo y construcción de estructuras para estaciones y patios.

A inicios de 2026, el proyecto supera un tercio de ejecución. Los trabajos se concentran en varios frentes al mismo tiempo. En la Sabana, se avanza en el corredor principal y en el patio taller de El Corzo. En Bogotá, ya se definieron los puntos donde estarán las estaciones y se preparan los trabajos de cimentación. El cronograma establece que el primer tramo en entrar en operación será el que va desde Facatativá hasta el sector de Catam, en Bogotá. Esta fase está prevista para 2027. El resto del recorrido urbano se completará en una etapa posterior.



Qué cambia para quienes entran a Bogotá desde la Sabana

El Regiotram plantea un cambio directo en los tiempos de viaje. Hoy, el trayecto desde Facatativá hasta el centro de Bogotá puede tomar más de dos horas en horas pico. Con el tren, el tiempo estimado se reduce a menos de una hora. El sistema operará con frecuencias definidas según el tramo. En horas de mayor demanda, los trenes pasarán con intervalos cortos. Esto permite que los usuarios no dependan de un solo horario. Otro cambio está en la regularidad del viaje. Al no compartir carril con vehículos particulares, el tren mantiene tiempos estables, sin depender de accidentes o congestión.

El Regiotram no funciona de forma aislada. En Bogotá, se conecta con troncales de buses y con la primera línea del metro en el sector de la calle 26. En la Sabana, las estaciones se enlazan con rutas municipales y transporte local. Esta integración busca que el usuario haga un solo viaje continuo, sin múltiples transbordos largos. El esquema tarifario se definirá según el origen y el destino.

El sistema funcionará con trenes de cercanías que circulan en ambos sentidos. Cada tren tendrá varios coches y capacidad para cientos de pasajeros. La operación será diaria, con horarios extendidos. La infraestructura incluye subestaciones eléctricas, patios de mantenimiento y centros de control. Desde estos puntos se monitorea la operación en tiempo real.

