Se quedó dormido en su carro y despertó en una grúa rumbo a los patios: reclama mal procedimiento

Un joven estudiante universitario en Bogotá pasó momentos de angustia cuando se despertó de una siesta en su carro y notó que este estaba en movimiento. Resultó que su vehículo estaba siendo trasladado en una grúa hacia los patios, debido a que las autoridades de tránsito de la capital inmovilizaron el carro al estar estacionado en un sitio prohibido; sin embargo, ninguno de los agentes notó que dentro del mismo se encontraba una persona dormida.



Santiago Albarracín, el joven estudiante de Diseño de la Universidad de Los Andes, habló con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol sobre lo ocurrido y, además, señaló que planea emprender acciones legales ante un operativo que, según él, fue irregular por parte de las autoridades de tránsito de la ciudad.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

El universitario contó que, luego de unas jornadas de trabajo y estudio agotadoras, tomó la decisión de tomar un momento de descanso dentro de su vehículo, estacionado frente a su universidad. "Yo estaba en la tarde, salí de una clase, estaba muy cansado, era la hora del almuerzo y me fui al carro. Luego yo tenía otra clase, pero me quedé dormido y cuando me despierto, pues ya estaba en una grúa perdido y quedé muy confundido. Mi mamá estaba superpreocupada", detalló.

Lo que ocurrió mientras Santiago dormía es que las autoridades de tránsito inmovilizaron su vehículo por estar en un sitio prohibido y, como no se percataron de que su conductor estaba adentro, decidieron llevarse el carro en una grúa rumbo a los patios. Fue tremenda la sorpresa del estudiante cuando despertó solo dentro de su vehículo y notó que este estaba siendo trasladado a los patios de Álamos. Aseguró que, por un momento, pensó que lo habían "secuestrado" y que "mi reacción primero fue ver dónde estaba, abrir una puerta y esperar que los muchachos dejaran de conducir".

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Cuando entendió lo que estaba ocurriendo, Santiago Albarracín tomó una importante decisión: se negó a bajarse de su vehículo alegando que las autoridades habían llevado a cabo un mal procedimiento. Esto le impidió a las personas ingresar el carro a los patios e inmovilizarlo, pues está prohibido llevar vehículos con tripulantes. Ante la situación, uniformados del CAI de Álamos llegaron al sitio para solucionar este confuso hecho.



Para el estudiante, el traslado de su carro con él adentro fue irregular por parte de las autoridades de tránsito, quienes desde un primer momento debieron buscar al conductor del vehículo y cerciorarse de que no había nadie dentro del mismo. "No han dicho nada. Dicen que lo único es llevarse el carro a patios. Yo les digo que no, porque para mí el procedimiento está mal hecho. Para estos vehículos uno tiene que utilizar una linterna o pues cerciorarse bien", aseguró a los micrófonos mientras permanecía dentro de su vehículo, negándose a ser ingresado a los patios.



Luego de unas nueve horas de discusión en el sitio, Santiago Albarracín no obtuvo respuesta favorable por parte de las autoridades a sus argumentos y las grúas ingresaron su carro a los patios de Álamos con él adentro. El estudiante salió del lugar por sus propios medios, pero sin su carro, sobre las 3:00 de la mañana de este miércoles 14 de octubre, asegurando que iniciará un proceso legal por lo ocurrido.

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*con reportería de Edward Porras, Ojo de la Noche

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co