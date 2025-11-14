Universidad de los Andes anunció que congelará el valor real de la matrícula en 2026

La Universidad de los Andes informó que para el año académico 2026 mantendrá estable el costo real de su matrícula. Según explicó la institución, el único ajuste será el equivalente a la inflación anual, 5,51 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025, lo que significa que no habrá un aumento adicional. Además, la institución también anunció que más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros para el otro año.

La rectora, Raquel Bernal, señaló que esto es posible "gracias a los cambios implementados en los últimos años, como el crecimiento de la oferta de cursos y programas de educación continua, la diversificación de fuentes de ingreso y un nuevo modelo de distribución económica más equitativo y eficiente". Según Bernal, estos cambios le permiten a la institución fortalecer la estructura financiera sin trasladar cargas adicionales a los estudiantes, pues también ampliaron los recursos destinados a becas y apoyos.

En 2025, Uniandes destinó más de $139 mil millones a diferentes mecanismos de financiación, cifra que benefició a 9.989 estudiantes de pregrado y posgrado. Para 2026, la institución espera aumentar esa cifra a $148 mil millones, con la intención de que más jóvenes puedan ingresar y permanecer en la Universidad sin que los costos se conviertan en un impedimento.



¿Qué implica que el valor real de la matrícula se mantenga estable en 2026?

¿Qué implica que el valor real de la matrícula se mantenga estable en 2026?

Según el comunicado de la Universidad de los Andes, la institución solo ajustará el valor de la matrícula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último año, que fue del 5,51%. Es decir, la universidad no incrementará la matrícula por encima del costo de vida.

próximo año. El ajuste corresponderá únicamente a la inflación, medida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", informó la institución.



"Esto, gracias a la transformación del modelo financiero institucional que le apuesta al crecimiento de la oferta de cursos y programas de educación continua, la diversificación de fuentes de ingreso y un nuevo modelo de distribución económica más equitativo y eficiente. En 2026, se proyecta destinar 148 mil millones de pesos para facilitar el acceso y la permanencia de miles de personas en la Universidad, y promover una comunidad diversa, equitativa y solidaria", indicó la Universidad de los Andes.



¿Cuáles son los apoyos financieros de la Universidad de los Andes?

El conjunto de programas de becas, descuentos y créditos que administra la Universidad cubre varios perfiles y situaciones económicas. Según se lee en la página de la institución, estos son algunos de los apoyos para estudiantes nuevos de pregrado:



Para quienes ingresan por primera vez, la Universidad de los Andes tiene diversas opciones de financiación. Entre ellas se encuentra el programa Quiero Estudiar, que cubre hasta el 95% del valor de la matrícula durante toda la carrera, con la condición de que la persona beneficiaria aporte, una vez egresada, el 20% de sus ingresos durante un período equivalente al doble del tiempo en que recibió el apoyo.

que cubre hasta el 95% del valor de la matrícula durante toda la carrera, con la condición de que la persona beneficiaria aporte, una vez egresada, el 20% de sus ingresos durante un período equivalente al doble del tiempo en que recibió el apoyo. Otra opción es la Beca Tech , que incentiva estudios en Ingeniería de Sistemas y Ciencia de Datos; la Fundación Mazda Uniandes , que está orientada a carreras de ingeniería y matemáticas. En el caso de licenciaturas, la Universidad mantiene los programas Quiero Enseñar y Decidí Enseñar, diseñados para aspirantes que deseen desarrollar su trayectoria profesional en la educación.

, que incentiva estudios en Ingeniería de Sistemas y Ciencia de Datos; , que está orientada a carreras de ingeniería y matemáticas. En el caso de licenciaturas, la Universidad mantiene los programas diseñados para aspirantes que deseen desarrollar su trayectoria profesional en la educación. La institución también mantiene un conjunto de becas y préstamos para estudiantes que ya cursan su pregrado. Entre ellas se encuentra el Fondo Dora Rothlisberger, dirigido a estudiantes de Ciencias Sociales; la Beca Ciro Angarita, para quienes estudian Derecho; y Vamos Pa'lante, destinada a estudiantes con un avance mayor dentro de su plan de estudios.

