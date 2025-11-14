En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Universidad de los Andes anunció que congelará el valor real de la matrícula en 2026

Universidad de los Andes anunció que congelará el valor real de la matrícula en 2026

La institución también anunció que más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros para 2026. Estas son las personas que se verían beneficiadas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 14 de nov, 2025
Universidad de los Andes anunció que congelará el valor real de la matrícula en 2026
La rectora, Raquel Bernal, señaló que esto es posible "gracias a los cambios implementados en los últimos años". -
Universidad de los Andes

