Universidad de los Andes anunció que congelará el valor real de la matrícula en 2026

La Universidad de los Andes informó que para el año académico 2026 mantendrá estable el costo real de su matrícula. Según explicó la institución, el único ajuste será el equivalente a la inflación anual, 5,51 % entre octubre de 2024 y octubre de 2025, lo que significa que no habrá un aumento adicional. Además, la institución también anunció que más de 10.000 estudiantes recibirán becas y apoyos financieros para el otro año.
La rectora, Raquel Bernal, señaló que esto es posible "gracias a los cambios implementados en los últimos años, como el crecimiento de la oferta de cursos y programas de educación continua, la diversificación de fuentes de ingreso y un nuevo modelo de distribución económica más equitativo y eficiente". Según Bernal, estos cambios le permiten a la institución fortalecer la estructura financiera sin trasladar cargas adicionales a los estudiantes, pues también ampliaron los recursos destinados a becas y apoyos.
En 2025, Uniandes destinó más de $139 mil millones a diferentes mecanismos de financiación, cifra que benefició a 9.989 estudiantes de pregrado y posgrado. Para 2026, la institución espera aumentar esa cifra a $148 mil millones, con la intención de que más jóvenes puedan ingresar y permanecer en la Universidad sin que los costos se conviertan en un impedimento.
Según el comunicado de la Universidad de los Andes, la institución solo ajustará el valor de la matrícula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último año, que fue del 5,51%. Es decir, la universidad no incrementará la matrícula por encima del costo de vida. "La Universidad no tendrá un aumento real en el costo de la matrícula para el
próximo año. El ajuste corresponderá únicamente a la inflación, medida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)", informó la institución.
"Esto, gracias a la transformación del modelo financiero institucional que le apuesta al crecimiento de la oferta de cursos y programas de educación continua, la diversificación de fuentes de ingreso y un nuevo modelo de distribución económica más equitativo y eficiente. En 2026, se proyecta destinar 148 mil millones de pesos para facilitar el acceso y la permanencia de miles de personas en la Universidad, y promover una comunidad diversa, equitativa y solidaria", indicó la Universidad de los Andes.
El conjunto de programas de becas, descuentos y créditos que administra la Universidad cubre varios perfiles y situaciones económicas. Según se lee en la página de la institución, estos son algunos de los apoyos para estudiantes nuevos de pregrado:
