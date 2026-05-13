Paso a paso para sacar su vehículo de patios en Bogotá: trámite ahora es 100% virtual

La Secretaría Distrital de Movilidad activó en Bogotá un nuevo sistema para realizar de manera virtual el trámite de salida de patios de vehículos inmovilizados por infracciones de tránsito. Con esta medida, los ciudadanos ya no tendrán que acudir presencialmente a sedes de la entidad para adelantar gran parte del procedimiento, ya que el proceso ahora incluye validación biométrica, revisión digital de documentos y pagos en línea.

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La administración distrital aseguró que el servicio aplica para todos los casos de inmovilización y que el agendamiento no tiene costo ni requiere intermediarios.



¿Cómo funcionará el nuevo trámite en los patios de vehículos?

A partir de este mes, los conductores cuyos carros o motos hayan sido llevados a patios podrán adelantar el trámite de entrega de manera virtual. El cambio, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, busca reducir tiempos de espera, filas y desplazamientos físicos hacia puntos de atención de la Secretaría de Movilidad.

Según informó la entidad, el nuevo procedimiento permite que la validación de identidad y la revisión de documentos se hagan mediante plataformas digitales conectadas con bases de datos oficiales como el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y la Registraduría Nacional del Estado Civil.



La medida comenzó a implementarse en medio del aumento de trámites relacionados con vehículos inmovilizados en la capital. De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, durante 2026 más de 25.000 ciudadanos han realizado procesos de salida de patios en Bogotá.



Paso a paso para sacar su vehículo de patios sin ir a oficinas

El trámite para la salida de patios o la expedición de la orden de entrega del vehículo inmovilizado se realiza de manera virtual siguiendo estas etapas:



Agende la cita virtual comunicándose al número (601) 3649400, opción 2, o ingresando a Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la sección "Agendamiento de citas".

o ingresando a Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la sección "Agendamiento de citas". Reciba en el correo electrónico registrado la información correspondiente a la fecha, hora y enlace de conexión para la atención virtual. De igual manera, la entidad enviará un enlace para efectuar la validación facial.

Conéctese a la cita virtual en la fecha y hora asignadas. Durante la atención, un funcionario de la Secretaría Distrital de Movilidad realizará la validación de los documentos y brindará orientación de acuerdo con el trámite requerido.

en la fecha y hora asignadas. Durante la atención, un funcionario de la Secretaría Distrital de Movilidad realizará la validación de los documentos y brindará orientación de acuerdo con el trámite requerido. Realice el pago correspondiente a los servicios de patios y grúa mediante la plataforma PSE, siguiendo las indicaciones suministradas durante la atención virtual.

Diríjase al patio autorizado una vez confirmado el pago, con el fin de efectuar el retiro del vehículo.

La entidad recordó que todos los trámites y servicios relacionados con movilidad son gratuitos en su etapa de agendamiento y no requieren tramitadores externos. La advertencia se produce debido a las frecuentes denuncias de ciudadanos que pagan dinero a terceros para agilizar procesos ante entidades públicas.



La Secretaría insistió en que el procedimiento puede hacerse directamente por los canales oficiales y que no existe ningún cobro adicional por obtener citas virtuales. Además, señalaron que el nuevo modelo busca precisamente reducir la dependencia de intermediarios y facilitar el acceso de los usuarios al trámite desde cualquier punto de la ciudad.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co