Capturan a hombre que agredió a agente de Tránsito en Medellín; el ataque quedó en video

Un hombre fue capturado luego de agredir físicamente a un agente de Tránsito de Medellín durante un procedimiento de control realizado en la Autopista Sur, a la altura del sector Industriales. El hecho, ocurrido este miércoles 22 de julio, quedó registrado en video y mostró los momentos en que el funcionario fue derribado en varias oportunidades, incluso muy cerca del paso de un camión.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento se inició cuando el agente detectó una motocicleta que circulaba con la placa alterada, lo que impedía su correcta identificación. Al informar al conductor que sería sancionado y que el vehículo sería inmovilizado, el motociclista reaccionó de manera violenta.



Según explicó la Secretaría de Movilidad de Medellín, el funcionario adelantaba labores de regulación y control cuando requirió al motociclista por portar la placa en dirección hacia arriba y no visible.

"En nuestras actividades diarias de regulación y control para proteger la vida de los actores viales y regular la movilidad en la ciudad, en la Autopista Sur, a la altura de Industriales, se presenta una agresión a uno de nuestros agentes. Momentos en que hace un requerimiento a un motociclista por portar la placa levantada y no visible", indicó la entidad.



Las autoridades señalaron que el conductor intentó evadir el procedimiento y terminó atacando al agente de tránsito.



El funcionario fue lanzado al suelo varias veces

Durante la agresión, el agente fue arrojado al piso en repetidas ocasiones. En uno de esos momentos cayó muy cerca de un camión que transitaba por la vía, una situación que, según las autoridades, puso en riesgo su vida.

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"Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar", agregó la Secretaría de Movilidad.

Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales y muestran parte del enfrentamiento entre el funcionario y el motociclista antes de la intervención de otros uniformados.

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El motociclista fue capturado

La Policía Metropolitana intervino en el lugar y logró capturar al presunto agresor, quien fue dejado a disposición de las autoridades competentes. De acuerdo con la información oficial, el hombre deberá responder por el delito de violencia contra servidor público.

Además, la Secretaría de Movilidad anunció que solicitará a la Fiscalía evaluar si la conducta del capturado podría configurar una tentativa de homicidio debido al riesgo al que fue expuesto el agente durante la agresión.

"Este violento e irresponsable motociclista fue capturado por nuestra Policía Metropolitana y deberá responder ante las autoridades judiciales por el delito de violencia contra servidor público" señaló la dependencia.

Durante el procedimiento también se impusieron los comparendos correspondientes y la motocicleta fue inmovilizada. Las autoridades informaron que, además de la irregularidad en la placa, se comprobó que el conductor prestaba un servicio informal de transporte mediante una plataforma digital.

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Finalmente, la Secretaría de Movilidad reiteró que este tipo de hechos no serán tolerados en la ciudad y recordó que, durante el último año, 10 personas han sido capturadas por agresiones similares contra agentes de tránsito y cinco de ellas ya fueron condenadas. "En Medellín, la autoridad se respeta", concluyó la entidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co