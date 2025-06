Taxi sería clave en investigación de robos de falsos médicos: este es su 'modus operandi'

El Ojo de la Noche de Noticias Caracol, conducido por Edward Porras, reveló lo que sería una pieza clave en esquema de robo de falsos médicos que han afectado a diferentes localidades de Bogotá. Después de sacar un primer informe, el periodista ha recibido varias llamadas de otras personas que han sido víctimas de estos ladrones.

En su 'modus operandi', al parecer, estas personas llegan a las viviendas diciendo que traen medicinas o que vienen a hacer chequeos médicos gratuitos. Se hacen pasar por funcionarios de EPS o de la Secretaría de Salud de Bogotá. El primer informe fue reportado en la localidad de San Cristóbal, al sur de la ciudad.

"Llegaron diciendo que eran de la Secretaría, que venía de parte de la EPS, para saber si nos estaban llegando los medicamentos. Me hicieron bañar y que me tenían que tomar una muestra de orina", contó una mujer de la tercera edad, víctima de robo, en entrevista para Noticias Caracol. Su esposo dijo que los ladrones tenían alrededor de 35 años y según testimonios fueron tres mujeres y un hombre.



El taxi que sería clave en la investigación

En videos de cámaras de seguridad en donde han actuado estos ladrones que se hacen pasar por médicos se identificó que al llegar a las viviendas se bajaban de un taxi. Se pudo saber, por medio de la placa, que se trata siempre del mismo vehículo. El taxi fue identificado con las placas NWV 745.

La pareja de adultos mayores que habló con este medio dijo que los hicieron desnudar para hacerles varios exámenes. Después los dejaron encerrados en el baño para robar dentro de sus hogares. "Eso juegan muy feo. La manera que lo dejan a uno, psicológicamente lo dejan a uno mal", agregó la mujer. Los ladrones llegan a las viviendas sabiendo el nombre de las personas e incluso conociendo sus enfermedades y fechas de próximas citas médicas.

Otra pareja, también de personas de la tercera edad, fue víctima de los ladrones. "Inicialmente me dijeron que venían de parte de Sanitas a tomarnos la tensión. Que yo me sentara aquí en la sala y que mi esposo se fuera para la habitación", explicó una mujer, que agregó que le ofrecieron un bono médico de 250.000. Los ladrones, también como parte de su esquema, solo roban dinero en efectivo y joyas.

"La señora, supuestamente la doctora, me dijo 'recójame una orina y me la entrega aquí en este frasquito (...) Me cerró la puerta del baño y me imagino que en ese momento fue cuando sacaron mis joyas y dinero que tenía ahí debajo de unos sobres, ahorrado. Sacaron la plata y los ahorros de mi hijo también, siempre era una cantidad de platica porque era lo de la universidad de su niña", agregó la mujer. Esto refuerza las hipótesis de falsos exámenes usados para distraer y poder robar por parte de los ladrones.

Al menos otros cuatro asaltos han sido reportados por parte de estos falsos médicos. Se informó que Teusaquillo, Ciudad Bolívar y Usme han sido las otras localidades de Bogotá en donde han actuado estos criminales. Un hombre mayor que fue víctima dijo que salió a hacer una diligencia y vio pasar el taxi identificado en los videos. "La mujer que iba ahí adelante me hizo señas de que esperara. Cuando yo me devolví se bajaron las cuatro personas y se vinieron hacia mí", dijo el hombre.

"Venían con nombres propios, de mi hijo que era el cotizante de Sanitas y mío que soy el beneficiario", agregó la víctima. Se espera que con los videos, en los que se evidencia las placas del taxi sirvan para identificar a los ladrones y poder dar con su captura. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre los casos de robos con este esquema.

