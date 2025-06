Falsos médicos engañaron y robaron a dos abuelitos en Bogotá: hasta les tomaron muestras de orina

La inseguridad en Bogotáno da tregua y en días recientes dos adultos mayores que residen en el sur de la ciudad se sumaron a la lista de víctimas, en un caso que ha causado indignación. El ojo de la noche de Noticias Caracol conoció su historia. Delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud e ingresaron a la casa de los dos abuelitos con la excusa de que habían sido enviados por la EPS para verificar si les estaban entregando sus medicamentos. En registros de cámaras de seguridad a las que tuvo acceso este noticiero se evidencia cómo los ladrones llegan en taxi hasta la vivienda de estas personas en el barrio La Serafina, en la localidad de San Cristóbal.

Según el relato de las víctimas, creyeron que se trataba de un procedimiento real porque los delincuentes conocían sus nombres. Una vez adentro, los delincuentes los sometieron con engaños a supuestos exámenes médicos, los desnudarlos y luego los robaron. "Me hicieron bañar y que me tenían que tomar una muestra de orina", le contó una de las víctimas a este noticiero, cuya identidad se reserva por seguridad. Ella relató que momentos antes les preguntaron por la distribución de la vivienda y las áreas comunes. La otra víctima aseguró que los delincuentes "tenían un promedio de edad de unos 35 años, todos más o menos jóvenes de la misma edad".

La mujer afectada contó, además, que fue víctima de tocamientos: "Me dijeron que tenían que hacerme un examen de senos, que me tenía que desnudar y me entraron a mi cuarto". Al hombre le ocurrió algo similar: "Lo entraron allá, lo hicieron bañar, le tomaron muestra de orina y también lo tocaron", contó la mujer.

La banda está integrada por tres mujeres y un hombre, como quedó registrado en las cámaras de seguridad. Todos, contaron las víctimas, se hicieron pasar por funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá. "Una vez que estábamos que nos tenían en los baños, o encerrados, los otros estaban esculcando", contó el hombre. "Entraron al cuarto, rompieron el armario. Yo tengo un cuarto de costura, bajaron tijeras, bajaron herramientas para romper y se llevaron los de él, que tenía un dinero ahorrado de lo que él saca de su pensión, y unas joyas", agregó la mujer.

La comunidad está conmocionada por este hecho y la pareja afectada dijo estar perturbada pues aún no entienden cómo los delincuentes sabían sus nombres y cómo los engañaron hasta llegar al dinero y las joyas guardadas. Las autoridades señalan que los videos serán clave para identificar a los delincuentes y facilitar su captura. Y no descartan que haya más víctimas, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a permanecer alertas ante este tipo de casos.

