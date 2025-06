Sara Uribe habla de su historia con Fredy Guarín y recibe dura respuesta del hijo del exfutbolista

La reconocida presentadora y empresaria colombiana Sara Uribe volvió a ser noticia tras una emotiva entrevista en el podcast Vos Podés. En una conversación íntima y sin filtros, la modelo habló sobre los momentos más difíciles de su vida: su polémica relación con Fredy Guarín, las secuelas emocionales que le dejó, su proceso de sanación espiritual y, el perdón que le habría pedido a la exesposa del futbolista por lo sucedido, entre otros temas. Sin embargo, sus declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, especialmente por parte de Daniel Guarín, hijo mayor del deportista, quien señaló de "mentiras” sus palabras.

Sara Uribe, conocida por su gran carisma y trayectoria en la televisión colombiana, ha tenido una vida personal igual de mediática, especialmente por su relación con Fredy Guarín, la cual comenzó en medio de una controversia: el futbolista aún estaba casado con Andreina Fiallo y tenía dos hijos. Del amor con el exfutbolista nació Jacobo en 2019. Aunque la pareja terminó en 2020, la historia no ha dejado de generar titulares.

En el podcast, Sara Uribe también reveló que vivió una etapa de profunda crisis personal, tras la ruptura con el papá de su hijo, la quiebra de sus empresas y la traición de una amiga cercana. “Todo eso me pasó, se me junta el dolor físico, psicológico, sentimental, familiar”, añadió, señalado que esto la llevó a tocar fondo.

En medio de esa difícil etapa, contó que encontró refugio en su fe en Dios. “Cuando yo decido entregarme a Dios, Dios me deja ir al fango, pero él se va conmigo”, expresó. Fue entonces cuando llegó a su vida un nuevo amor, que describió como “maravilloso” y que cuidó a su hijo como si fuera propio. Aunque esa relación también terminó, Uribe aseguró que le dejó una lección: “Uno sí puede conocer un amor lindo”.

Sara Uribe y Fredy Guarín tuvieron una relación de la que nació su hijo Jacobo Fotos: Archivo personal y @sara_uribe

“Yo me metí con un hombre casado”: Sara Uribe

En medio de la entrevista, la modelo paisa reconoció sus errores del pasado. “Yo fallé, yo creo que ese es el karma mío, yo me metí con un hombre casado, ¿será que estoy pagando el karma?... empiezo mi lista de pedir perdón’”, confesó. Aseguró haber pedido perdón a la familia de Guarín: “A la esposa de Fredy Guarín, a los hijos de Freddy, a las personas que yo sentía que les había fallado”.

También habló de lo que vivía cuando inició su romance con el deportista. “Yo tenía 20 años, una peladita criada solo por una madre adicta, que quiere amor, que quiere atención... se encuentra con una persona que también es enferma, alcohólica, que también está buscando amor... quiero un trofeo más porque soy un futbolista que también vengo de abajo, que también ha defendido a su familia”, relató.

Enfatizó en su búsqueda constante de afecto: “Yo nunca quise hacerle daño a nadie, yo solo estaba buscando amor que yo no encontraba en nadie, ni nunca lo encontré en nadie, solo en Dios que hasta que yo no conocí a Dios no pude decir ‘es una persona enferma, yo no puedo volver a caer ahí’, tengo que salvar a mi hijo”, afirmó.

Sara Uribe resaltó en que pidió perdón: “Yo envié un correo, escribí” y relató que recibió respuesta. Sin embargo, cuando se le preguntó si fue perdonada, respondió: “No sé, pero yo pedí perdón y en el momento que sea pido perdón, las veces que sean necesarias”.

“Nunca nos pidieron perdón”: hijo de Fredy Guarín contradice a Sara Uribe tras sus declaraciones Foto: Instagram @danno_eleven

Sin embargo, estas declaraciones no fueron bien recibidas por Daniel Guarín, hijo mayor del exfutbolista. A través de redes sociales, escribió: “Mentiras que nunca nos pidieron perdón de nada”. Además, cuestionó la constante exposición mediática del tema: “¿No será que nos sueltan? Después de tantos años, y a mi mamá que fue la directamente afectada, nunca se ha puesto en ese plan de ‘autosuperación’. Aceptar el error también es dejar de hablar y de comentar sobre lo que haya pasado””.

Sara Uribe también hizo en el podcast una reflexión sobre el aprendizaje y la madurez que posee hoy día. “Yo tenía 20 años y si yo hubiera tenido los valores que tengo ahora yo hubiera dicho ‘no voy a esa fiesta, tú eres un hombre casado, ve y acuéstate con tu mujer, yo no me meto contigo’”, afirmó.

La relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín

La modelo también reflexionó sobre su relación con el exfutbolista y la crianza de su hijo. “Mi relación sentimental, la que intenté tener con el papá Jacobo murió, bien o mal no hicimos las cosas correctas, pero hay un hijo de por medio, esa relación nunca iba a morir porque eso ya viene desde el cielo, eso ya viene desde un destino”, afirmó.

También aseguró que ha intentado mantener una crianza respetuosa: “Jacobo me enseñó a nunca hablarle mal de su papá, Jacobo no conoce una parte mala de su papá”.

Pese a todo, reconoció que Guarín fue un maestro en su vida: “Es muy buen papá... él también fue un maestro que elegí... lo respeto, lo perdono, le pido perdón, ya lo hemos hablado, hemos tenido una relación madura, él me pidió perdón, yo le pedí perdón”.

La historia de Fredy Guarín

La historia de Fredy Guarín también ha estado marcada por altibajos. Entre 2016 y 2017, terminó su relación con Andreina Fiallo, en medio de rumores de infidelidad y excesos. En una emotiva y reveladora entrevista con Los Informantes, el exfutbolista confesó detalles sobre los excesos que tuvo mientras deslumbraba al mundo con sus jugadas: “Perdí el objetivo de un hogar, el objetivo del fútbol, ya sentía que no había límites. Ya estaba metido del todo en el alcohol”.

Durante su paso por el fútbol chino, confirmó su relación con Sara Uribe. Luego, en Brasil, jugó para el Vasco da Gama, pero su vida personal siguió deteriorándose. “Me iba para favela, allá en Brasil, ya estaba yo con cualquier chica, me abandoné por completo, borracho me iba a buscar peligro, buscar adrenalina, a ver armas, movimiento, yo no medía riesgo”, confesó.

De regreso en Colombia, protagonizó un escándalo al aparecer esposado y en estado de embriaguez tras una discusión familiar. Tras ello, inició un proceso de rehabilitación. El 18 de abril de 2025, celebró un año de sobriedad con una emotiva publicaciónen Instagram.