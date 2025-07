¿Quién es el hombre señalado de golpear a una pasajera en el aeropuerto El Dorado?

En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, uno de los más transitados en Latinoamérica, se registró un caso de violencia contra una mujer el pasado 27 de julio. El hecho, que fue grabado por testigos y difundido rápidamente en redes sociales, ha generado indignación Colombia. Aunque el hombre señalado de la agresión no se ha pronunciado, su esposa sí lo hizo.

Los hechos registrados en video ocurrieron en una sala de espera de un vuelo con destino a Cali y las imágenes muestran cómo un hombre golpea brutalmente a una mujer que esta sentada, al parecer luego de una discusión por la silla en la que ella se encontraba.

Las versiones del caso indican que el sujeto, posteriormente identificado como Héctor Fabio Santacruz Marulanda, le exigió a una pasajera que se levantara de la silla que ocupaba, argumentando que allí debía sentarse su esposa. Ante la negativa de la mujer, la discusión escaló hasta convertirse en una agresión física que dejó a la víctima con lesiones visibles en el rostro.

En las imágenes se observa cómo el agresor arremete contra la mujer y, segundos después, varios viajeros intentan intervenir en el hecho para golpear al agresor, mientras su esposa, vestida con una camiseta y pantaloneta clara, intenta interponerse para evitar que la confrontación se intensifique.

Al percatarse de la situación, la Policía Aeroportuaria llega al lugar y detiene al agresor, quien fue trasladado a la URI de Engativá junto a la víctima. La mujer, que quedó con heridas visibles en el rostro y recibió una incapacidad médica de cinco días, presentó una denuncia por lesiones personales y se confirmó que el caso fue consignado bajo el delito de violencia de género.



Lo que dijo la esposa del señalado agresor

Horas después del hecho, Carolina, quien se identificó como la esposa del agresor, publicó un video en la cuenta de Instagram de Khala, una marca de ropa establecida en Armenia, Quindío, donde aseguró que “él asumirá las consecuencias”.

“No lo justifico, no lo apruebo y no me quedo callada. Lo rechazo desde lo más profundo. Él asumirá las consecuencias de lo que hizo”, expresó la mujer en el clip.

Al respecto, la Alcaldía de Bogotá emitió un comunicado en el que expresó su rechazo frente a este tipo de comportamientos: “En Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa decimos no a la violencia contra las mujeres y a la violencia de género”. Agregando que en este caso se habrían evidenciado serias fallas institucionales en la atención a la víctima: “Según ha denunciado su defensa, no se activaron protocolos básicos como la Línea Púrpura Distrital, no hubo acompañamiento psicosocial ni presencia institucional de entidades responsables como la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer). La víctima fue incluso trasladada en el mismo vehículo que el agresor, lo que constituye una revictimización inaceptable".

Y es que la defensa de la víctima, la abogada Mayte Bayona Aristizábal, señaló que las autoridades que atendieron el caso “en un ejercicio absolutamente ignorante de las políticas existentes en violencia basadas en género deciden subir a una misma patrulla a la señora Claudia y a su agresor”.

Mientras se adelantan las respectivas investigaciones, la coronel Bibiana Valencia, jefe del Grupo Comunitario de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró en Noticias Caracol En Vivo que este caso es un hecho de intolerancia contra las mujeres e hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las autoridades cuando sean testigos de violencia contra la mujer o cualquier tipo de vulneración.



¿Quién es el señalado agresor?

Tras las declaraciones de su esposa, se conoció que el señalado de este lamentable hecho de violencia en el aeropuerto El Dorado sería Héctor Fabio Santacruz Marulanda, un empresario con amplia trayectoria en el sector financiero y comercial principalmente en la ciudad de Cali.

De acuerdo con registros digitales de su hoja de vida, Santacruz es egresado de la Administración de Empresas de la Universidad del Valle, en la que estudió entre 2006 y 2011. También cuenta con una maestría en Finanzas Cuantitativas en la Universidad Icesi, cursada entre febrero de 2015 y febrero de 2017.

Estos mismos registros dan cuenta de que ha ocupado cargos de relevancia en el sector bancario y comercial, pues en su Linkedin indica que hasta 2022 fue gerente de una de las oficinas del Banco de Bogotá y luego se vinculó, también como gerente, a una empresa de distribución de productos de consumo masivo que tiene cobertura en al menos 24 departamentos de Colombia.

Hoy, Héctor Fabio Santacruz Marulanda está en el ojo del huracán por la conducta violenta que contra una mujer y varios sectores exigen un pronunciamiento de su parte.

Por su parte, Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de la Oficina de Turismo Bogotá, ha enfatizado en que “lo ocurrido no es un caso aislado, es un síntoma de algo que debemos erradicar desde todos los sectores, incluido el turismo. Bogotá debe ser un lugar seguro para todas las mujeres, y no vamos a tolerar ni una agresión más”.