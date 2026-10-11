Bombardeo de los Kfir a disidencias por orden de De la Espriella: ¿quién sería principal objetivo?

En una comunicación militar directa que marcó el inicio de una nueva fase ofensiva en el departamento de Norte de Santander, el presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden definitiva al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora. Durante el enlace radial y telefónico sostenido en horas de la noche y de la madrugada del 11 de octubre, el ministro Mora reportó al mandatario que las capacidades operativas del Estado estaban totalmente dispuestas para actuar contra la estructura criminal sobre un objetivo de alto valor previamente ubicado.

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"Estamos listos con todos los medios disponibles para iniciar esta noche el bombardeo sobre el objetivo que usted conoce. Cambio", le informó el ministro Mora al jefe de Estado. Ante la confirmación de la inteligencia militar, De la Espriella autorizó el golpe táctico con una respuesta contundente: "Excelente general. Estoy atento al resultado. Que Dios guíe a nuestra Fuerza Aérea. Cambio".



Con esta aprobación explícita se dio luz verde a la acción armada, sumando el cuarto bombardeo ejecutado en el país bajo la actual administración presidencial y el segundo registrado en el Catatumbo.



El desarrollo del ataque aéreo con aviones Kfir e incursión terrestre

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Hacia la 1:00 a.m. de la madrugada, las explosiones sacudieron la zona rural del Catatumbo en los límites entre los municipios de Tibú y El Tarra, con especial afectación en el sector de Filogringo. El ataque aéreo de alta precisión, enmarcado en la Operación Beta, fue ejecutado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) con el empleo de dos aviones supersónicos Kfir y el acompañamiento de un helicóptero Black Hawk.

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El objetivo bombardeado fue un campamento perteneciente al frente 33 de las disidencias de las Farc, facción armada bajo el mando de alias Calarcá. Horas más tarde, hacia las 5:00 a.m., unidades del Ejército Nacional llevaron a cabo una maniobra de interdicción y desembarco directo en el punto del impacto para asegurar el área, neutralizar cualquier hostigamiento remanente e iniciar la recolección de pruebas e incautación de material de guerra.

¿Quién sería el objetivo prioritario?

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El balance preliminar entregado por los mandos militares confirma la muerte de cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. Tras la penetración de las tropas terrestres, las autoridades lograron recuperar los cadáveres del lugar del bombardeo, mientras continúan los peritajes para definir si los restos serán trasladados hacia la ciudad de Cúcuta o hacia Bogotá para las respectivas labores forenses.

Las unidades de inteligencia militar se encuentran verificando con rigor la identidad de los abatidos, puesto que los informes preliminares señalan que el blanco principal de la operación era alias Andrey Avendaño, uno de los más peligrosos cabecillas del frente 33 que figura en la lista de objetivos prioritarios en Norte de Santander. De igual manera, se adelantan inspecciones técnicas para descartar o determinar la posible presencia de menores de edad en el campamento atacado y conocer sí habría más disidentes muertos.

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Alias Andrey Avendaño no es un disidente cualquiera. Se trata de uno de los hombres fuertes de las disidencias de alias Calarcá e incluso era la cara visible de la delegación de ese jefe en los diálogos de paz total con el pasado Gobierno de Gustavo Petro. El perfilamiento de las autoridades señala que este hombre llevaría más de 12 años en la ilegalidad y es señalado de negocios como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsiones, entre otros delitos en la región del Catatumbo.

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Sin embargo, las autoridades -hasta la noche de este domingo- no confirmaban si alias Andrey cayó en la operación debido a que la zona a donde llegaron está rodeada por campos minados, por lo que la extracción de los cuerpos y búsqueda de otras bajas se hace complicada.

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