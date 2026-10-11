Así fue bombardeo ordenado por De la Espriella a disidencias de ‘Calarcá’: hay varios muertos

Durante las primeras horas de la madrugada de este domingo 11 de octubre, las Fuerzas Militares de Colombia llevaron a cabo un bombardeo estratégico en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, específicamente en la zona limítrofe entre los municipios de Tibú y El Tarra. Esta maniobra, denominada Operación Beta, fue ejecutada cerca de la 1:00 a.m. por la Fuerza Aeroespacial Colombiana con el apoyo en tierra del Ejército Nacional.

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El ataque aéreo tuvo como objetivo principal un campamento perteneciente al Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura vinculada a alias Calarcá, uno de los principales objetivos del Gobierno colombiano. Según los reportes técnicos de la operación, en el despliegue participaron dos aviones tipo Kfir y un helicóptero Black Hawk. Además, Noticias Caracol conoció que, hacia las 5:00 a.m., unidades terrestres desembarcaron e ingresaron al punto del impacto para realizar las labores de consolidación, registro e extracción. Esta ofensiva es el cuarto bombardeo ejecutado en el país bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y el segundo registrado en el departamento de Norte de Santander.



El balance preliminar de la Operación Beta confirma la neutralización de al menos cuatro presuntos integrantes de las disidencias de las Farc y la recuperación de sus respectivos cuerpos en el lugar de los hechos. Asimismo, las tropas lograron la incautación de diverso material de guerra utilizado por la organización criminal. Las autoridades informaron que no se registraron afectaciones ni daños a la población civil de las zonas rurales aledañas, si bien la incursión aérea nocturna generó temor e inquietud en las comunidades locales.



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La cúpula militar y los organismos de inteligencia avanzan en la verificación de la identidad de los fallecidos para establecer si entre los abatidos se encuentra alias Andrey, un peligroso cabecilla de la estructura criminal que figuraba como uno de los objetivos prioritarios en la zona. De igual manera, se adelantan las verificaciones correspondientes para determinar o descartar la posible presencia de menores de edad en el campamento.

“No hay horarios para defender a Colombia”: De la Espriella

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A través de un pronunciamiento, el presidente De la Espriella manifestó que “con los narcoterroristas no hay tregua" y confirmó que ejerció su facultad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas al impartir de manera directa la orden para ejecutar la incursión táctica en Norte de Santander. El mandatario detalló que mantuvo una línea de comunicación permanente con el Ministro de Defensa y los altos mandos militares para autorizar y monitorear el desarrollo de la misión.

En su declaración, enfatizó que la fuerza pública no descansará en la tarea de combatir a las estructuras armadas, señalando que "no hay horarios para defender a Colombia". Igualmente, reiteró su respaldo institucional a los soldados para que actúen con determinación y dentro del marco de la ley. Dirigiéndose a los grupos armados ilegales, advirtió que el Estado no tolerará que se continúe sometiendo a las comunidades, desplazando familias o utilizando el territorio nacional como corredor criminal.

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Finalmente, el presidente De la Espriella anunció que se entregará un informe oficial consolidado a la ciudadanía una vez concluyan las verificaciones técnicas en terreno. Dicha información se conocerá en el transcurso de esta tarde por el propio mandatario.

¿Qué está pasando en el Catatumbo?

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El desarrollo de esta operación se produce en un entorno de seguridad sumamente complejo en el Catatumbo, calificado por los análisis como el escenario de la mayor crisis humanitaria de la última década en el país. De acuerdo con el informe de inteligencia militar sobre el primer semestre de 2026, los grupos armados ilegales registraron un crecimiento del 8,3 por ciento en el número de sus integrantes en la región. En el caso específico del Eln, su aumento alcanzó un 16,5 por ciento.

Los analistas explican que esta expansión está directamente articulada con el control de la frontera con Venezuela, el dominio de las trochas y el manejo de economías ilícitas como el contrabando y el tráfico de migrantes. A este diagnóstico se suman cerca de 54.000 hectáreas de cultivos de coca citadas por el informe con referencia a la UNODC, que convierten al Catatumbo en uno de los principales enclaves cocaleros que dinamizan la economía informal e ilegal.

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Por su parte, la Asociación Nacional de Víctimas hizo un llamado a retomar el control territorial e ingresar inversión social frente a los desplazamientos, confinamientos y homicidios sufridos por las comunidades.

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