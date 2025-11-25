Noticias Caracol Archivos secretos de 'Calarcá'
Archivos secretos de 'Calarcá'
Fiscalía habla “de información de mayor gravedad” en archivos de ‘Calarcá’ e indagación a Huertas
En un comunicado, la Fiscalía se refirió a los documentos que le fueron incautados al jefe disidente. Señaló que el material ha servido para judicializar a 28 disidentes.
Tras revelación de archivos "Calarcá", EE. UU. pide investigar nexos de disidencias con funcionarios
El Departamento de Estado estadounidense respondió a Noticias Caracol sobre su posición tras la investigación de la supuesta infiltración de disidentes de las Farc en el Ejército y la DNI. La Fiscalía colombiana también se pronunció y anunció acciones.
Wilmar Mejía, alto funcionario de la DNI, se pronuncia sobre supuesta infiltración de disidencias
"Nunca he recibido instrucción alguna para reunirme con personas al margen de la ley en Colombia o en el exterior", afirmó en un comunicado tras la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
General Juan Miguel Huertas responde a supuestos nexos con disidencias: Ejército abre investigación
En un comunicado, el uniformado rechaza cualquier tipo de señalamiento que lo vincule con una supuesta colaboración o acercamiento con grupos armados ilegales, luego de la revelación de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.
DNI anuncia investigación tras denuncia de supuestos nexos de Wilmar Mejía con disidencias
Mediante un comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia dio a conocer que se han puesto "en marcha todas las acciones necesarias para garantizar total claridad y transparencia".
Él es el chino misterioso que visita campamentos de disidencias de las Farc y los negocios detrás
Jixing Zhang tiene fotografías con alias Richard Catatumbo, uno de los poderosos jefes de las disidencias de las Farc. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela qué hay detrás de sus visitas a los campamentos.
Archivos secretos de ‘Calarcá’: la charla con ‘Mordisco’ y señalamientos a campaña Petro presidente
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela supuestas infiltraciones de disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Además, disidente habla de reuniones en Bogotá entre jefes del grupo armado y mandos del Ejército para establecer un supuesto "pacto de no agresión".