Calendario de festivos en Colombia 2025: dos meses no contarán con días feriados

El calendario de festivos en Colombia para 2025 ya está definido, con un total de 18 días repartidos en 10 meses del año. Sin embargo, febrero y septiembre serán los únicos meses que no tendrán días feriados. Esto se debe a la distribución histórica y cultural de los festivos en el calendario colombiano.

La mayoría de los festivos en Colombia están vinculados a eventos religiosos y patrios con fechas específicas, y ninguno de estos ocurre en febrero o septiembre. Aunque en el segundo mes del año se celebra el Carnaval de Barranquilla , esta es una festividad regional, por ende, no es un festivo nacional. Mientras que en septiembre, se conmemora el Día del Amor y la Amistad, pero no es una fecha festiva. La celebración tiene lugar el tercer sábado del mes, pero no se establece como día no laborable.

El hecho de que febrero y septiembre no tengan festivos puede ser visto de diferentes maneras. Para algunos, la ausencia de días de descanso adicionales en estos meses puede significar una mayor continuidad en la productividad laboral. Sin embargo, para otros, la falta de días feriados puede representar una oportunidad perdida para el descanso y la recuperación, así como para el turismo interno, que suele beneficiarse significativamente durante los fines de semana largos.

Según estudios realizados por el Ministerio de Trabajo y bajo la Ley 21 de 1983 (Ley Emiliani) , los días festivos son esenciales para el equilibrio entre la vida laboral y personal. La falta de estos en febrero y septiembre podría llevar a una mayor demanda de fechas de vacaciones por parte de los empleados, lo que a su vez podría afectar la planificación y la operación de las empresas.



Efectos en la economía en los meses sin festivos

El turismo es uno de los sectores más afectados por la falta de festivos en ciertos meses. Los fines de semana largos son una oportunidad clave para que los colombianos viajen dentro del país, impulsando la economía local en destinos turísticos. La ausencia de festivos en febrero y septiembre podría resultar en una disminución de los ingresos para hoteles, restaurantes y otros negocios relacionados con el turismo.

Además, los días festivos suelen ser momentos de alto consumo, ya que las personas aprovechan para realizar compras y participar en actividades de ocio. Esto podría llevar a una disminución en el consumo, afectando a diversos sectores de la economía.



Días festivos en Colombia para el 2025

Para el 2025 los días feriados quedarán de la siguiente manera:



1 de enero (miércoles): Año Nuevo

6 de enero (lunes): Día de los Reyes Magos

24 de marzo (lunes): Día de San José

13 de abril (domingo): Domingo de Ramos

17 de abril (jueves): Jueves Santo

18 de abril (viernes): Viernes Santo

20 de abril (domingo): Domingo de Pascua o Resurrección

1 de mayo (jueves): Día del Trabajo

2 de junio (lunes): Día de la Ascensión

23 de junio (lunes): Corpus Christi

30 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

20 de julio (domingo): Día de la Independencia

7 de agosto (jueves): Batalla de Boyacá

18 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

13 de octubre (lunes): Día de la Raza

3 de noviembre (lunes): Día de Todos los Santos

17 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (jueves): Navidad

El mes con más festivos en 2025 y cómo aprovecharlo

El mes dejunio será el que cuente con más festivos en Colombia en 2025 , con un total de tres días festivos. Estos días son el 2 de junio (Corpus Christi), el 23 de junio (Sagrado Corazón de Jesús) y el 30 de junio (San Pedro y San Pablo). Todos caen un lunes, lo que crea tres fines de semana largos consecutivos, una excelente oportunidad para planificar actividades especiales.

