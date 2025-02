Capturan a alias Pantera, señalado de masacre de familia dueña de funeraria en Tibú

Las autoridades reportaron que fue capturado alias Pantera, implicado en la masacre de la familia del llamado ‘embalsamador de la guerra’ en Tibú, Norte de Santander, la cual fue perpetrada el 15 de enero de 2025, en medio de la crisis humanitaria que inició en el Catatumbo por el enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el Eln.

(Lea también: Nuevos detalles de masacre de familia dueña de funeraria en Tibú: "Esa no fue la orden que se dio" )

Según información preliminar, ‘Pantera’ fue detenido con otras cinco personas en zona rural de Tibú, algunas de las cuales pertenecerían al frente 33 de las disidencias de las Farc y otras a bandas delincuenciales contratadas por ese grupo ilegal.

El sujeto presuntamente fue uno de los que perpetró el ataque contra la familia en Tibú, hecho por el que ya fueron capturados otros dos hombres.

Publicidad

(Lea también: “Iniciamos 2025 con una explosión de crisis humanitarias”: Defensora del Pueblo )

¿Quiénes son los otros capturados por la masacre de la familia en Tibú?

El pasado 11 de febrero, las autoridades informaron sobre la captura de Brandon Cárdenas Sanguino y Luis Felipe Taborda Delgado. La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, cargos que no aceptaron.

Cárdenas, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las FARC, recibió la "orden de ejecutar la acción criminal, por lo que al parecer ubicó a los sicarios y dispuso las actividades logísticas y de vigilancia", detalló el ente acusador. Taborda, por otro lado, está involucrado en los seguimientos al dueño de la funeraria para definir el lugar y el momento en que se realizaría el ataque armado.

La familia en Tibú fue atacado cuando estaba en el carro fúnebre - Noticias Caracol

Publicidad

¿Cómo se produjo la masacre de la familia en Tibú?

Miguel Ángel López, conocido en su municipio como el embalsamador de la guerra, se encontraba junto a su esposa y dos de sus hijos al interior del carro fúnebre de su empresa cuando fue interceptado por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta y dispararon, sin importar que al interior del vehículo estaba un bebé de tan solo seis meses y su hermanito, un niño de diez años que sobrevivió al ataque y resultó ileso.

Una fuente cercana a la investigación le dijo a la revista Semana que las disidencias de las Farc recibieron información de que López supuestamente “movía diferentes cosas” del Eln en el carro fúnebre, el cual podía transitar libremente por todos los municipios del Catatumbo, un “permiso especial” que era escaso en ese momento.

Los cabecillas de las Farc lo habrían citado en la montaña para que rindiera explicaciones sobre las acusaciones, pero al parecer no llegó. “Le dicen que tiene que subir a dar la cara. Él no lo hace. Después hacen un juicio al interior (del grupo armado). Si no sube, tienen que tomar una decisión más fuerte. Efectivamente, no acude y dan la orden de asesinarlo a él, no a su familia ni a su bebé”, afirmó una persona al medio citado.

Recalcó que “esa no fue la orden que se dio. Por más delincuentes que sean, entre ellos hay unos códigos y es no tocar nunca a la familia, mucho menos a un bebé. La situación salió mal en todos los aspectos”.