“Iniciamos 2025 con una explosión de crisis humanitarias”: Defensora del Pueblo

La defensora del Pueblo, Iris Marín, dialogó con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, sobre las crisis humanitarias que se están registrando en Colombia, lamentando que “los riesgos que estamos viendo eran riesgos que estaban advertidos”, como lo que vive actualmente la población del Catatumbo por el enfrentamiento entre el Eln con las disidencias de las Farc.

Según cifras oficiales, en el 73% del territorio colombiano hay presencia de grupos ilegales. En medio de este panorama, de acuerdo con palabras de la defensora Marín, “en 2025 hemos iniciado con una explosión de crisis humanitarias”.

No obstante, destacó que durante 2024 “cerramos con unas cifras, algunas alentadoras frente a cifras históricas. Por ejemplo, se había reducido el número de firmantes asesinados, el número más bajo desde que se firmó el acuerdo de paz, 30 personas; también se han reducido los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, pero reportábamos aumento del reclutamiento forzado y una expansión importante de los grupos armados en los últimos cinco años en el país”.

Pese a estas cifras, la defensora lamentó que 2025 “iniciara con llamadas de emergencia de todo el país. Catatumbo es la situación más crítica y grave que tenemos de crisis humanitaria, pero otras que no son menores. La de Chocó, que se extiende al Bajo Calima; la del Cauca en general, y como alertamos existen once focos, además de Catatumbo, donde la característica es que hay desplazamientos masivos o confinamientos masivos, derivados de disputas entre grupos armados ilegales. 809 municipios tienen alertas por presencia en mayor o menor nivel de grupos armados ilegales”.

Publicidad

“No me gusta decir que lo del Catatumbo se va a repetir en otras partes del país”

,

La defensora recordó que “lo de Catatumbo fue un vaciamiento prácticamente parcial, pero muy amplio en una región entera en dos semanas, 55 mil personas desplazadas, no teníamos antecedentes de eso y no quiero pensar que una situación de esta magnitud se va a repetir o se va a replicar en otras partes del país”.

“Sin embargo, las otras situaciones también son extremadamente graves” y cuestionó que no se toman los cuidados, “son como los síntomas graves en lugares donde esta situación se ha recrudecido y que evidencia de pronto que no estamos tratando bien los problemas de fondo. Entonces tenemos de fondo estos 809 municipios con distintos tipos de interferencia de la criminalidad organizada y del conflicto armado, y luego de pronto un Estado que no hemos tenido la rapidez para responder adecuadamente y con la urgencia. Entonces allí explotan estas situaciones. Confío en que no se van a convertir en otro Catatumbo, pero que sí implican un llamado a la acción”, subrayó Marín.

Publicidad

Sobre las advertencias que hizo la Defensoría por la situación de orden público, manifestó que “hay un bajo nivel de atención sobre las alertas tempranas. Hicimos unos seguimientos regionales en el Chocó en octubre, en diciembre en Cauca. En particular con lo que tiene que ver con el Catatumbo, había una alerta del 15 de noviembre de 2024 que específicamente se refería al escenario de riesgo que detonó en enero de este año, y lo que vi fue una respuesta que fue muy formal. Este es un diagnóstico que es compartido con el Ministerio del Interior y tenemos un plan de trabajo. Pero también le pedí al Gobierno, en cabeza del ministro encargado, que haya una mejor articulación porque no se trata de llenar matrices de Excel donde cada autoridad dice un, dos, tres por mí yo hice lo que tenía que hacer, y reportan lo que ya venían haciendo aquí. Se trata de una acción mucho más urgente, porque si no ocurre lo que nos está ocurriendo y es que los riesgos que estamos viendo consumados eran riesgos que estaban advertidos”.