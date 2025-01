Papá víctima de masacre en Tibú junto a su esposa y su bebé era embalsamador: esta es su historia

En la noche del miércoles 15 de diciembre de 2024 ocurrió una masacre en Tibú , Norte de Santander. Entre las víctimas se encuentra Miguel Ángel López, conocido en su municipio como el embalsamador de la guerra.

En un reportaje llamado El Trabajo del Embalsamador de Guerra en Colombia , del canal de YouTube Realidades, Miguel Ángel contó cómo llevaba a cabo su trabajo en una de las zonas de conflicto armado más complicadas de Colombia.

Durante la noche del miércoles, Miguel Ángel se encontraba junto a su esposa y dos de sus hijos al interior del carro fúnebre de su empresa y fue interceptado por dos sicarios que iban a bordo de una motocicleta y dispararon sin importar que al interior del vehículo estaba un bebé de tan solo seis meses y su hermanito, un niño de diez años que sobrevivió al ataque y resultó ileso.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos y quiénes fueron los autores de esta masacre que enluta a Colombia.

"Recibo la muerte con las manos abiertas": Miguel Ángel López

En la entrevista que Realidades le hizo a Miguel Ángel López, el embalsamador aseguró que “yo recibo la muerte con las manos abiertas.

Además de su trabajo como embalsamador, tanatólogo y funerario, al cual le dedicó gran parte de su vida, Miguel Ángel realizó en varias ocasiones funciones de las autoridades cuando recogía cuerpos sin vida de personas que eran víctimas del conflicto armado en Colombia.

“Hay unos que me llaman y me dicen ‘Miguel, hay un cuerpo en el kilómetro 18. Necesitamos que vaya y lo recoja, le tome las coordenadas y lo traiga a la estación para hacerle el levantamiento’ y automáticamente me dirijo hasta el lugar”, manifestó Miguel en su entrevista con Realidades.

En la zona de Tibú, Norte de Santander, donde asesinaron a Miguel Ángel López y a su familia, las autoridades no pueden, en muchas oportunidades, hacer levantamiento de cuerpos sin vida. Varios cadáveres aparecen en lugares en donde grupos armados ilegales como el ELN o las disidencias de las FARC hacen presencia.

