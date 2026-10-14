Capturan a presunto responsable de agresión sexual contra adulta mayor en Antioquia: su identidad

Al igual que Blanca Pardo, la mujer de 72 años que falleció después de ser víctima de presunto abuso sexual, una habitante del municipio de La Unión, Antioquia, fue víctima de vejámenes similares, pero logró sobrevivir. Las autoridades municipales, una vez conocieron el caso, activaron las rutas correspondientes y finalmente reportaron la captura del presunto responsable de este crimen.



La diligencia se efectuó este 14 de octubre, según reportó la Alcaldía municipal. De acuerdo con la información publicada, las autoridades emprendieron tareas de seguimiento sobre el individuo. El Centro de Monitoreo Municipal fue el responsable de seguirle el rastro a esta persona, quien estuvo la semana pasada en La Unión, pero luego se desplazó hasta la región norte de Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón dijo que el hombre, identificado como Wilber Alonso García Muñoz, fue capturado en Santa Rosa de Osos. “Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras permitieron identificar el vehículo usado en los hechos”, dijo el mandatario departamental.

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El caso ocurrió el pasado 26 de septiembre, pero el hecho solo fue confirmado hasta el 8 de octubre, después de que surgiera desinformación sobre el mismo. Medios locales indicaron que la adulta mayor, de 83 años, fue llevada hasta una zona rural de La Unión y allí fue ultrajada. La identidad de la víctima de este nuevo caso de violencia sexual fue preservada para evitar una posible revictimización tanto de ella como de su familia. El código fucsia fue activado una vez se tuvo conocimiento del hecho, cuando la víctima fue trasladada al Hospital San Roque para ser atendida. Allí fue evaluada y se practicó el reconocimiento médico-legal.

“Como administración municipal nos solidarizamos y comprendemos más que nunca la situación que viven hoy las víctimas de este y cualquier otro delito, pero no hemos guardado silencio; hemos sido prudentes y no queremos que se revictimice la población que es objeto de estos delitos”, dijo en su momento el secretario de Gobierno, Diego Esteban Patiño.

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Tanto la Alcaldía como el gobernador agradecieron a la Fiscalía, la Policía y los funcionarios que hicieron el seguimiento de este caso. Rendón pidió que este hombre reciba la máxima condena como una sanción ejemplarizante.

María Paula Rodríguez Rozo

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