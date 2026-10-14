Congreso y Venezuela: revelaciones de María Claudia Tarazona sobre magnicidio de Miguel Uribe Turbay

En entrevista con Noticias Caracol, la abogada María Claudia Tarazona, la viuda del precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, denunció que la orden habría surgido del Congreso, señaló supuestos fondos de Venezuela y criticó la lentitud judicial para esclarecer el caso. Las revelaciones sobre los autores intelectuales del magnicidio llegan después de Tarazona entregó evidencias a la Fiscalía que señalan que la orden provino presuntamente del Congreso y que se financió desde Caracas. Aquí las claves de las recientes revelaciones.



La pista del Legislativo y la alerta previa del magnicidio

Tarazona dijo que recibió alertas en su celular antes del atentado contra el senador, que ocurrió el 7 de junio de 2025 en un evento político en un parque en Bogotá. Una fuente reservada, según contó en entrevista con este noticiero, le anticipó el plan contra Uribe Turbay y otros líderes copartidarios. Citó, de hecho, el texto entregado: "El candidato Miguel Uribe y posiblemente otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados; la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso". El reporte incluye identidades y fotografías: "Tenemos los nombres porque salen con nombres propios, salen fotografías y, bueno, estamos a la espera de eso como de otros resultados que deben ir avanzando en la investigación", afirmó. Pidió indagar a congresistas del partido Comunes, que surgió de las antiguas Farc tras el acuerdo de paz: "Lo que deben establecer es si personas que estaban en el Congreso en ese momento, miembros de las Farc, tuvieron que ver con el magnicidio de Miguel". La viuda señaló que un congresista, sin revelar su identidad, habría dado la orden desde el Congreso del magnicidio.



Autores materiales frente a determinadores

Tarazona insistió en diferenciar a los sicarios de quienes dieron la orden. Aunque la Fiscalía acusa a la Segunda Marquetalia, cuestionó que las indagaciones se limiten a esa guerrilla. Para Tarazona, señalar solo a esa guerrilla es insuficiente: "Decir que fue la Segunda Marquetalia es un enunciado muy gaseoso, no nos dice absolutamente nada". A su juicio, actuaron como ejecutores: "En mi opinión, a donde debería llegar esta línea de investigación es que la Segunda Marquetalia recibió la información, no fueron los determinadores, sino que recibió la orden de asesinar a Miguel". La abogada respaldó la tesis del presidente Abelardo de la Espriella sobre un crimen de Estado: "Una de las líneas de investigación del crimen de Miguel es que fue un crimen de Estado (...) hay elementos probatorios que llevan a ese enunciado de que pudo haber salido la orden del gobierno nacional".



La conexión con Venezuela y el financiamiento del magnicidio

La denuncia de la viuda de Miguel Uribe Turbay apunta al financiamiento transfronterizo del ataque. Tarazona indicó que los fondos desde Venezuela coinciden con lo analizado junto a sus abogados. Sobre Caracas, afirmó: "Cuando se habla de Venezuela es la dictadura, por supuesto que es la dictadura (...) ahí es donde nosotros tenemos que llegar: el gobierno colombiano con su relación con la dictadura de Venezuela y el magnicidio de Miguel". Recordó indagatorias a capos extraditados a EE. UU., como alias 'Araña' —jefe de Comandos de Frontera— y alias Águila, quienes controlan armas y dinero en la frontera colombovenezolana.



Sospechas de filtración del esquema de seguridad

El esquema de seguridad de Uribe Turbay también recibió críticas por fallas y sospechas de filtración. Tarazona sostuvo que los sicarios conocían sus desplazamientos: "La única forma que pudieran saber que Miguel se demoraba 35 minutos o 40 minutos en llegar al parque del Golfito saliendo del interior de mi casa es porque alguien de su esquema dio esa información; no había otra forma de saberlo". Y fustigó la inacción frente al exdirector de la UNP Augusto Rodríguez: "En 25 o más de 25 oportunidades se pidió que se ampliara el esquema de seguridad". Por ello, logró cambiar de fiscal y relevó los escoltas para proteger a sus hijos.



Frustación con la acción de la Fiscalía

Luego de 13 reuniones con la fiscal general Luz Adriana Camargo, Tarazona fustigó el estancamiento de las pesquisas en alias El Viejo. En el último encuentro, increpó a la fiscal: "Es que el problema no es si yo estoy brava o no, el problema es que como víctima estoy frustrada, estoy frustrada porque no avanzamos". Explicó su motivación: "A mí lo que me importa es que mi hijo Alejandro no crezca con el peso de esclarecer la muerte de su papá; quiero que mi hijo crezca libre de esa carga". Exigió reactivar la declaratoria de persona ausente y órdenes de captura contra los cabecillas guerrilleros.



¿Qué dicen desde el partido Comunes?

Noticias Caracol, luego de la entrevista de este miércoles, buscó al partido Comunes. Sin embargo, no ha recibido respuesta. Ninguno de los excombatientes que pertenecen a esa agrupación política ha decidido pronunciarse públicamente.



Reacciones a las revelaciones

Luego de la entrevista en Noticias Caracol de Tarazona, el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático -partido al que pertenecía Uribe Turbay-, se pronunció: "El dolor del asesinato de nuestro compañero y gran líder Miguel Uribe Turbay no pasa, y hoy todo se revive", aseguró mientras señaló la "preocupación" que le genera la denuncia de la viudad. "Por favor, todo el apoyo a María Claudia, toda la protección y se descubra este magnicidio".

También se pronunció el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, quien le envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que indague a profundidad las declaraciones de la viuda. En la misiva, el senador del Centro Democrático aseguró que ponía a "disposición de las autoridades competentes toda la colaboración institucional". "Como presidente del Senado, solicito respetuosamente que la Fiscalía adelante todas las actuaciones necesarias para verificar esta información y agotar las líneas de investigación correspondientes, con plena observancia del debido proceso y la reserva legal", se lee en la misiva.

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