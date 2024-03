Cony Camelo expuso denuncias de colombianos que dijeron haber sido maltratados en México

La actriz Cony Camelo usó sus redes sociales para darle visibilidad a las denuncias de varios turistas colombianos que manifestaron haber sido víctimas de maltrato tras llegar a México.



“En el vuelo que está llegando de México me encuentro con esta situación que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón fueron retenidos. Les quitaron sus pasaportes, los devolvieron, les quitaron los cordones, los tenían incomunicados. Este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes, no tienen ni los celulares para que no pudieran grabar”, manifestó Cony Camelo.

La también cantante, que estaba en compañía por algunos de los denunciantes, les pidió que contaran sus experiencias.

“Mi nombre es Harold Sánchez. Como tal, yo había comprado todo el tour para nosotros pasar 6 noches y 7 días. Presentamos los documentos legales, todo normal, pero se pegan de cualquier cosa y nos metieron en una habitación”, aseguró un ciudadano colombiano.

Otro turista, que estaba acompañado por su familia, también contó su caso: “Yo venía con mis dos hijos, mis chiquitines, y lo mismo: nos tocó dormir en el piso y las cobijas son unas bolsas plásticas de aluminio. Hay muchas personas que llevaron allá”.

Según una de las mujeres que estaba con Cony Camelo, a una madre de familia se le enfermó su hija menor de edad y la dejaron “tirada en el piso”.

“A una mujer la niña chiquita se le enfermó, la señora llevaba como dos días. No les habían dado información, ni comida, la niña estaba en una colchoneta tirada en el piso y enferma”, indicó la mujer.

Desde extorsiones hasta abortos.



Primera parte de una denuncia muy triste, que pasa todos los días en el aeropuerto de México para Colombianos.



Si van a MX sin visa gringa lo más probable es que les pase esto. 💀@CancilleriaCol @embajadamexico@petrogustavo@FranciaMarquezM pic.twitter.com/R50JcA8mik — Cony Camelo (@conycamelo) March 30, 2024

Andrés Hernández, cónsul de Colombia en México, pidió a las autoridades manitas dar información sobre estos casos.

“Sobre esta denuncia ya se solicitó a Migración México informar sobre los casos al igual de informar sobre el supuesto aborto del que habla también la denuncia. Hay una variante en incremento con personas que viajan con planes turísticos y cuando llegan están canceladas sus reservas y hasta tiquetes y es algo que estamos trabajando e identificando estás situaciones que nos preocupan y que se han incrementado en las últimas semanas”, escribió el diplomático en su cuenta de X.