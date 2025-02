Coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2025: hora exacta y dónde verla

El Carnaval de Barranquilla , una de las festividades más emblemáticas de Colombia, se prepara para uno de sus momentos más esperados: la coronación de los Reyes del Carnaval 2025. Este evento, que marca el inicio oficial de la temporada de carnaval, será presentado con música y mucha danza. La coronación se llevará a cabo el viernes 28 de febrero en el Estadio Romelio Martínez, a partir de las 7:00 p.m. Los protagonistas de la noche serán Tatiana Angulo Fernández de Castro y Gabriel Marriaga Tejada, quienes asumirán los títulos de Reina y Rey Momo, respectivamente.

La coronación de los Reyes del Carnaval no solo es un evento de gran importancia cultural, sino también una oportunidad para que locales y turistas se sumerjan en la riqueza de las tradiciones barranquilleras. Con una asistencia esperada de más de 15.000 personas, el Estadio Romelio Martínez se llenará de los ritmos y colores que caracterizan esta celebración, destacando la coreografía representativa de la reina del carnaval.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, la coronación será transmitida en vivo por varios canales de televisión y plataformas digitales como YouTube, Facebook y Telecaribe, asegurando que nadie se pierda este espectáculo. La transmisión comenzará a las 6:00 p.m.

Además de eso, contará con la participación de artistas como Maluma, Silvestre Dangond, Andy Montañez, Magic Juan y La Nómina del Pin, quienes se encargarán de realizar el gran concierto que dará inicio a las fechas del Carnaval de Barranquilla.



La Reina y el Rey Momo del Carnaval 2025

Tatiana Angulo Fernández de Castro

Tatiana Angulo Fernández de Castro, la nueva Reina del Carnaval de Barranquilla 2025, proviene de una dinastía de reinas. Su abuela, Lucía Ruiz, fue reina del carnaval en 1965; su tía, Maribel, en 1987; y su prima, Cristina Felfle, en 2015. Ahora, en 2025, Tatiana continúa con este legado familiar. Es la 89ª reina del Carnaval de Barranquilla y se ha dedicado a preservar las costumbres y resaltar la cultura que se vive en la ciudad durante estas fiestas.

Su familia está conformada por Fernando Angulo Buitrago, quien ha dedicado toda su vida al ámbito empresarial y a la industria de los seguros, y Sarita Fernández de Castro Ruiz. Tatiana es la segunda de dos hermanos.

Tatiana Angulo tiene 24 años y es la soberana de Barranquilla para el Carnaval 2025 - Foto: @tatianaangulof

Gabriel Marriaga Tejada

Por su parte, Gabriel Marriaga Tejada, quien asumirá el título de Rey Momo, es conocido por su carisma. Ha sido un ferviente defensor del carnaval y ha trabajado para promover la cultura y el folclore de Barranquilla. Su papel como Rey Momo es fundamental para animar a la comunidad y mantener viva la esencia del carnaval durante toda la temporada.

A sus 75 años, es el trigésimo en ser coronado como Rey Momo. Ha recibido prestigiosos galardones como el premio Congo de Oro. Junto con la reina Tatiana Angulo Fernández, se encargan de aportar la magia al Carnaval de Barranquilla.

Gabriel Marriaga Tejada, Rey Momo 2025 del Carnaval de Barranquilla. - Instagram: @marriagagabriel

Los pico y placa en el Carnaval de Barranquilla

Desde el lunes 17 de febrero hasta el 6 de marzo de 2025, se implementará el pico y placa en la Vía 40, debido a los montajes y desmontajes necesarios para el evento y para los vehículos que transitan por esta importante vía. El cronograma es el siguiente:



Lunes 17 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.

vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Martes 18 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8.

vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8. Miércoles 19 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2.

vehículos con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2. Jueves 20 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5 y 6.

vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5 y 6. Viernes 21 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Lunes 24 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.

vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Martes 25 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8.

vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8. Miércoles 26 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2.

vehículos con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2. Jueves 27 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5 y 6.

vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5 y 6. Viernes 28 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

vehículos con placas terminadas en 7, 8, 9 y 0. Martes 4 de marzo de 2025: vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.

vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Miércoles 5 de marzo de 2025: vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8.

vehículos con placas terminadas en 5, 6, 7 y 8. Jueves 6 de marzo de 2025: vehículos con placas terminadas en 9, 0, 1 y 2.

El horario será de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Además, habrá un pico y placa especial durante los días del Carnaval, que se llevará a cabo desde el viernes 28 de febrero a las 6:00 p.m. hasta el lunes 3 de marzo a las 6:00 a.m., con el siguiente cronograma:



Viernes 28 de febrero de 2025: vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3.

vehículos con placas terminadas en 1, 2 y 3. Sábado 1 de marzo de 2025: vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6 y 7.

vehículos con placas terminadas en 4, 5, 6 y 7. Domingo 2 de marzo de 2025: vehículos con placas terminadas en 8, 9 y 0.

Para el sábado y domingo, el horario será de 11:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Habrá excepciones para: