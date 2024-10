Crimen de Alexis Delgado: las versiones sospechosas de su tío, las pruebas y lo que viene

¡Mataron a otro ángel en Colombia! Se llamaba Alexis Delgado Ramírez , tenía dos años y murió presuntamente a manos de su tío político, Carlos Herrán Rodríguez, a quien le habían asignado su custodia. El menor, antes de fallecer, al parecer fue abusado y torturado. Le contamos lo último de un caso que, al igual que el de Sofía Delgado Zúñiga la semana pasada, indigna y enluta hoy al país.

¿Quién era Alexis Delgado?



Un niño de dos años que vivía en una finca de Campo Hermoso, en el municipio de San Cayetano, departamento de Cundinamarca. No estaba con su mamá biológica, pues a los pocos meses de nacer las autoridades decidieron quitarle a ella la custodia. ¿Por qué? Supuestamente, la joven presentaba algunos problemas y no era apta para hacerse cargo de la criatura.

Alexis Delgado quedó a cargo de su tía (una hermana de la madre) y del esposo de esta, Carlos Herrán Rodríguez. El alcalde de San Cayetano, Alejandro Roncancio, cuestionó este viernes enNoticias Caracol en vivo que la custodia haya sido entregada a esta pareja, pues la joven, para aquella época, tenía 17 años. "No hay derecho de que le entreguen la custodia de un niño a una niña", recalcó.

La última foto de Alexis Delgado con vida, tomada horas antes del crimen - Noticias Caracol

Contradicciones del presunto asesino de Alexis Delgado

Las autoridades no tienen dudas, para ellas es un hecho comprobado que Carlos Herrán Rodríguez violó a la víctima, la golpeó y la asesinó sin piedad. Por eso, le imputaron los delitos de homicidio agravado, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años. Además del material probatorio recopilado en la escena del crimen, los peritos cuentan con el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y las declaraciones contradictorias entregadas por el indiciado.

Inicialmente, Herrán sostuvo que Alexis Delgado había sufrido un accidente absurdo. Según él, iban en un caballo el viernes 18 de octubre y el pequeño se cayó. En vez de trasladarlo a un hospital, dijo, decidió llevarlo a la casa y acostarlo a dormir. Agregó en ese testimonio que, al despertar el sábado siguiente, notó que el bebé no respiraba y decidió sepultarlo porque sintió "miedo".

El sujeto admitió el domingo 20 de octubre que había enterrado el cuerpo y condujo a las autoridades hasta el sitio exacto donde lo había hecho. "Lo taparon con una roca", declaró desesperada Luz Angélica Ramírez, la madre de la criatura. Ella misma, pese a la situación familiar que atravesaba, se unió a la búsqueda de su hijito.

Carlos Herrán se presentó voluntariamente ante la Policía, sosteniendo su mentira. No fue capturado de inmediato, pues no había una orden de la Fiscalía y tampoco pruebas contundentes en ese momento. Los investigadores, sin embargo, no creyeron que fuera verdad la insólita explicación que dio. Fue por eso que, cuando el señalado homicida abandonó las instalaciones de la estación donde estaba y se dirigió hacia Mesitas de El Colegio, a la vivienda de su mamá, le siguieron los pasos.

Este jueves, después de que Medicina Legal confirmara el abuso, la tortura y el homicidio, procedieron a capturar al sospechoso. No opuso resistencia, pero sí se notó sorprendido. Seguramente, pensó que el crimen quedaría impune y que todo se olvidaría rápidamente. Estaba muy equivocado, los cadáveres hablan y la justicia grita, más aún cuando se trata de niños, de seres inocentes.

¿Qué viene en el caso de Alexis Delgado?

Un juez legalizó la captura de Carlos Herrán Rodríguez y lo notificó sobre los delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación. El detenido no aceptó cargos y ahora se procederá a decidir si se le cobija con medida de aseguramiento en centro carcelario. Después vendrá el juicio en su contra, donde no habría contemplación alguna por parte de la justicia, pues la víctima es un menor de edad.

El fallecimiento de Alexis Delgado Ramírez conmueve a un país que apenas intentaba recuperarse del asesinato de Sofía Delgado Zúñiga. La niña fue vilmente asesinada por Brayan Campo en Villagorgona, municipio de Candelaria, Valle del Cauca, el pasado 29 de septiembre. El delincuente la atrapó en una tienda de mascotas que atendía, le quitó la vida y -como en el caso del niño de 2 años- sepultó los restos mortales. No obstante, lo atraparon tras pruebas técnicas recopiladas en el sitio del crimen y el relato de otra pequeña que horas antes escapó de sus garras.

A Brayan Campo, que tenía ya un proceso por un abuso sexual contra otra menor de edad ocurrido en 2018, lo trasladaron en las últimas horas a la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar , penal donde pagan sus condenas varios asesinos y violadores de niños. A este monstruo le imputaron los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro (por querer raptar a la otra niña) y ocultamiento de material probatorio, cargos que aceptó.

¡Justicia para Alexis Delgado y los demás ángeles asesinados!

Noticias Caracol hizo un recuento de algunos de los asesinatos y desapariciones de menores de edad que han compungido a la sociedad colombiana en los últimos años, y que han reabierto sin éxito el debate sobre aplicar la cadena perpetua a quienes infringen daño a la niñez. Entre los nombres de las víctimas resaltan el de Yuliana Samboní, Michel Dayana González, Dilan Castro y el bebé Luis Santiago. ((Haciendo clic en este enlace puede ampliar el informe))

Estos tristes episodios se conocen justo cuando el Gobierno nacional intenta tramitar, a través de la reforma a la justicia, un artículo polémico que les daría a los violadores y asesinos de niñas y niños la posibilidad de obtener rebajas en su pena a cambio de colaborar con las autoridades. Según el Ministerio de Justicia, no se busca impunidad sino todo lo contrario, ayudar a que tantos casos que quedan sin castigo sean resueltos. Noticias Caracol habló este viernes al respecto con la ministra Ángela María Buitrago. Aquí el diálogo: