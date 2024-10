Así le confesó Brayan Campo a su esposa el crimen de Sofía Delgado: “Juro que quería golpearlo”

Brayan Campo y Evelyn Rodas fueron capturados el 15 de octubre. A ambos los investigaban en ese momento por la extraña desaparición de Sofía Delgado Zúñiga, la niña de 12 años cuya historia conmociona a Colombia. Un día después, en la estación de Policía a la que fueron conducidos, la esposa le preguntó al criminal si tenía algo que ver con lo ocurrido y él, según relató ella en una sorprendente entrevista, terminó por delatarse con sus gestos.

“Yo pasé toda la noche en la cárcel. Al otro día me recogió el captor y me llevó otra vez a la celda de él. En ese momento yo todavía estaba conmocionada por todo lo que estaba viviendo, porque nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa, hasta que le pregunté otra vez y no me miró a los ojos. Yo le dije: ‘¿Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña?'. Simplemente miró al suelo y luego a otro lado. Yo me puse a llorar. Juro que yo quería golpearlo y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear. Me quitaron las esposas y me llevaron a otro lado”, aseguró Evelyn Rodas en un diálogo transmitido por la página de Facebook de Jay Alarcón.

La esposa de Brayan Campo sostuvo que se llenó de ira, pues -según ella- no solo no tuvo responsabilidad alguna con lo que le sucedió a su vecinita, sino que jamás llegó a desconfiar de su pareja y padre de su hija de casi 4 años, también llamada Sofía, como la víctima.

“Yo sentía rabia, todavía la siento. Él nunca me había dicho una mentira así tan grande, nunca. Cuando yo lo vi en esa actitud, el investigador me preguntó si él me había dicho algo. Yo le dije: ‘Con palabras no, pero con gestos sí'. Yo me contuve de la rabia porque quería golpearlo. En ese momento empezó la audiencia y me dijeron que yo no podía hablarle a él ni agredirlo porque era un delito”.

Esposa de Brayan Campo se declara inocente

A Evelyn Rodas la siguieron la Policía y la Fiscalía durante varios días, la detuvieron por unas horas y la vincularon al proceso. Aunque alega que es inocente, que ese 29 de septiembre no estuvo en su casa y que incluso difundió mensajes clamando por la aparición de Sofía Delgado, aún está en medio de las pesquisas que adelantan las autoridades porque supuestamente hubo incongruencias en su testimonio y en la declaración del delincuente.

“Ese domingo yo no pisé ese local (la tienda para mascotas que atendía junto a Brayan Campo y donde ocurrió el crimen). El lunes que abrí estaba todo normal y limpio. No encontré algo que me dijera que había pasado algo. Incluso, llegaron a preguntarme si yo limpiaba el piso con algún tipo de químico y yo llevaba como quince días limpiándolo con agua solamente”, recordó.

Y, sobre la actitud de su marido, agregó: "Él era normal, no me mostró nervios, incluso ese día se comió todo lo que le serví y estábamos acostumbrados a que todos los domingos veíamos una o dos películas en la noche y ese día todo transcurrió con normalidad, toda la semana estuvo normal. Él nunca mostró remordimiento, nerviosismo ni ansiedad”.

Por último, Evelyn Rodas quiso enviarle un mensaje a la mamá de Sofía Delgado, doña Lady Zúñiga: “Señora Lady, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan porque no me parece justo lo que hizo. Incluso, yo le dije a él que hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña, porque yo también soy mamá. Lamento mucho la muerte de su hija y lamento que haya sido mi expareja el verdugo de esa niña. Yo solamente le pido disculpas en nombre de él”.

Justicia para Sofía Delgado

Brayan Campo, que confesó el asesinato de la pequeña de 12 años, un crimen horrendo registrado en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, podría recibir una pena cercana a los 50 años de cárcel. En las primeras audiencias, el criminal aceptó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, tentativa de secuestro (pues al parecer trató de llevarse a otra niña horas antes) y ocultamiento de material probatorio.

Además del dolor enorme que ha causado el feminicidio, ha generado indignación el hecho de que en contra del sujeto de 32 años ya se llevaba a cabo un proceso por el presunto abuso sexual de otra menor de edad en 2018. La víctima en ese caso también se llama Sofía, sí, el mismo nombre que tenía la estudiante asesinada y el que lleva su propia hija.

