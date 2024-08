¿Cuál es el estado de las palmas de cera en el Valle de Cocora?

"Las palmas que hay en el Valle del Cocora son muertos vivientes", esa fue la contundente frase con la que el investigador botánico y uno de los hombres que más sabe sobre estos ecosistemas en Colombia, Rodrigo Bernal, explicó el panorama de las palmas de cera que hay en ese lugar del Eje Cafetero.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, Bernal dijo que el problema es grave por varios factores: "Las palmas no están en su hábitat natural, su lugar es en los bosques, no en los potreros (...), dentro del boque se pueden regenerar, en potreros no porque las pequeñas plantas no resisten la radiación del sol y antes de que se quemen las plantas pequeñas se las come el ganado, el sabor les gusta".

Además, reveló que el exceso de turismo en la zona también afecta ese ecosistema, tanto así que especie como el Cóndor de los Andes y el loro orejiamarrillo están en riesgo.

