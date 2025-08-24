Hermano de ‘Iván Mordisco’, a prisión por homicidio de un exguerrillero: le disparó tres veces

Un juez ordenó enviar a prisión preventiva a Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis y hermano de alias Iván Mordisco, uno de los hombres más buscados de Colombia y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la facción más poderosa de las disidencias de las Farc, informó este domingo 24 de agosto la Fiscalía General de la Nación.

La captura de Vera Fernández fue anunciada el viernes 22 de agosto por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a las disidencias comandadas por 'Iván Mordisco' como responsables del atentado con carro bomba del jueves en Cali, por el que seis civiles murieron -entre ellos una embarazada y un menor de edad- y cerca de 80 personas resultaron heridas.



Los hechos por los que acusan al hermano de ‘Iván Mordisco’

La Fiscalía, según detalló en un comunicado, imputó al hermano de ‘Iván Mordisco’ por homicidio y porte ilegal de armas, y aunque no aceptó los cargos, fue enviado a prisión como medida de aseguramiento.

El ente acusador lo señala como presunto responsable del asesinato de un exintegrante de las antiguas Farc ocurrido el pasado 9 de julio de 2025 en El Peñón, un municipio de menos de 6.000 habitantes ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Bogotá.



Fue en una zona rural de esta localidad donde la Policía lo capturó.

Según la investigación, Vera Fernández habría disparado en tres ocasiones contra la víctima, abandonó el cuerpo en una zona boscosa y más tarde, en conversaciones telefónicas, reconoció su autoría y explicó las razones del crimen.

La Fiscalía lo describe como el hermano y "principal hombre de confianza" de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, por cuya captura el Gobierno ofrece cerca de un millón de dólares.

Según la Policía, ‘Mono Luis’ lleva 11 años al servicio del narcotráfico y manejaba parte de las finanzas, secuestros y extorsión del grupo criminal.

El atentado del jueves en Cali ocurrió apenas unas horas después de otro ataque perpetrado en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, contra un helicóptero de la Policía Antinarcóticos que causó la muerte a 13 uniformados y fue vinculado al frente 36 de la disidencia liderada por alias Calarcá.

'Mordisco' y 'Calarcá' compartieron inicialmente la conducción del EMC, pero en abril de 2024 la organización se dividió y la facción de 'Calarcá' pasó a llamarse Estado Mayor de Bloques y Frentes. Hasta ahora, ningún grupo armado se ha atribuido los ataques que sacudieron al país el jueves 21 de agosto.

Dos hombres fueron capturados por el atentado en Cali y enviados a prisión. Ninguno aceptó los cargos imputados por el ataque terrorista en el que un camión explosivo estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Otro vehículo que iban a usar no estalló.

El presidente Gustavo Petro anunció la captura de un tercer sospechoso, Diomar Mancilla, señalado de integrar la columna Jaime Martínez del EMC y quien, según el mandatario, "participó en el atentado a la población civil en Cali".

