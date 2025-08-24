Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ATENTADO EN AMALFI
ATENTADO EN CALI
VENEZUELA
HOMENAJE DE ÁLVARO URIBE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / A la cárcel, hombre que habría abusado de menor de 16 años a quien llevaba en su moto

A la cárcel, hombre que habría abusado de menor de 16 años a quien llevaba en su moto

El sujeto, al parecer, ofreció trasladar a la adolescente en su vehículo. No obstante, habría desviado la ruta hacia una zona solitaria, donde sometió a la víctima.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 24, 2025 02:50 p. m.
Comparta en:
A la cárcel, sujeto señalado de abuso sexual a adolescente en Bucaramanga
A la cárcel, sujeto señalado de abuso sexual a adolescente en Bucaramanga -
Policía y Fiscalía

Las autoridades judiciales de Bucaramanga ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Julián Vega, señalado como presunto responsable del abuso sexual de una menor de 16 años. El hecho, que ha generado indignación en la comunidad, ocurrió el 24 de julio de 2024 y fue revelado recientemente tras la captura del implicado por parte de la Policía Nacional.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Cristian Julián Vega se habría ofrecido a transportar a la adolescente en su motocicleta. La joven, confiando en la aparente buena voluntad del hombre, aceptó el traslado. Sin embargo, durante el recorrido, el conductor habría desviado la ruta hacia una zona solitaria, donde presuntamente sometió a la menor por la fuerza con fines sexuales.

Últimas Noticias

  1. A la cárcel, el hermano de Iván Mordisco, líder de disidencias de las Farc
    a Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis y hermano de alias Iván Mordisco -
    Captura de pantalla Fiscalía General de la Nación

    Hermano de ‘Iván Mordisco’, a prisión por homicidio de un exguerrillero: le disparó tres veces

  2. Ciclista muere tras choque con tractocamión en la calle 80; otro accidente se reporta
    Ciclista muere tras choque con tractocamión en la calle 80; otro accidente se reporta
    Bogotá Tránsito

    Grave accidente en Bogotá con tractocamión deja un ciclista muerto: dos choques en la misma vía

La Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Santander imputó al capturado por el delito de acceso carnal violento. Funcionarios de la Sijín lograron su detención en Bucaramanga y, durante el operativo, incautaron la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.

La denuncia de la víctima y el trabajo coordinado entre las autoridades permitieron avanzar rápidamente en el proceso judicial. La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, quien consideró que existían elementos suficientes para vincular al acusado con el caso y evitar su fuga mientras se desarrolla el proceso penal.

Autoridades hacen llamado un urgente a los padres de familia

Este caso en Bucaramanga ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes en contextos de transporte informal, especialmente cuando se trata de servicios ofrecidos por particulares sin regulación ni supervisión. Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres de familia para que eviten recurrir a este tipo de prácticas y extremen precauciones al momento de permitir que sus hijos sean transportados por terceros.

Publicidad

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran: verificar la identidad del conductor antes de abordar cualquier vehículo, evitar aceptar traslados de desconocidos, compartir la ubicación y la ruta con familiares o amigos, y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de protección a menores de edad y que este tipo de delitos serán perseguidos con rigor. Asimismo, se instó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir situaciones similares y garantizar justicia para las víctimas.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Abuso Sexual En Colombia

Menores de Edad