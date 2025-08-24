A la cárcel, hombre que habría abusado de menor de 16 años a quien llevaba en su moto

Las autoridades judiciales de Bucaramanga ordenaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cristian Julián Vega, señalado como presunto responsable del abuso sexual de una menor de 16 años. El hecho, que ha generado indignación en la comunidad, ocurrió el 24 de julio de 2024 y fue revelado recientemente tras la captura del implicado por parte de la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, Cristian Julián Vega se habría ofrecido a transportar a la adolescente en su motocicleta. La joven, confiando en la aparente buena voluntad del hombre, aceptó el traslado. Sin embargo, durante el recorrido, el conductor habría desviado la ruta hacia una zona solitaria, donde presuntamente sometió a la menor por la fuerza con fines sexuales.

La Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Santander imputó al capturado por el delito de acceso carnal violento. Funcionarios de la Sijín lograron su detención en Bucaramanga y, durante el operativo, incautaron la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el delito.



La denuncia de la víctima y el trabajo coordinado entre las autoridades permitieron avanzar rápidamente en el proceso judicial. La medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías, quien consideró que existían elementos suficientes para vincular al acusado con el caso y evitar su fuga mientras se desarrolla el proceso penal.



Autoridades hacen llamado un urgente a los padres de familia

Este caso en Bucaramanga ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de niños y adolescentes en contextos de transporte informal, especialmente cuando se trata de servicios ofrecidos por particulares sin regulación ni supervisión. Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres de familia para que eviten recurrir a este tipo de prácticas y extremen precauciones al momento de permitir que sus hijos sean transportados por terceros.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades se encuentran: verificar la identidad del conductor antes de abordar cualquier vehículo, evitar aceptar traslados de desconocidos, compartir la ubicación y la ruta con familiares o amigos, y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a la Policía Nacional.

La Fiscalía General de la Nación reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de protección a menores de edad y que este tipo de delitos serán perseguidos con rigor. Asimismo, se instó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, con el fin de prevenir situaciones similares y garantizar justicia para las víctimas.

