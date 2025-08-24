Grave accidente en Bogotá con tractocamión deja un ciclista muerto: dos choques en la misma vía

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo dejó como saldo la muerte de un ciclista en la Calle 80, una de las principales vías de acceso al occidente de Bogotá. El hecho involucró un tractocamión que transitaba en sentido oriente-occidente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría Distrital de Movilidad, el siniestro ocurrió hacia las 8:50 a. m. en la intersección de la calle 80 con carrera 81, en la localidad de Engativá. La víctima, un hombre que se movilizaba en bicicleta, fue embestido por el vehículo de carga pesada en circunstancias que aún son materia de investigación.

El Grupo Guía de tránsito, junto con unidades de bomberos y criminalística, atendió la emergencia en el lugar. La vía fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo y se adelantaban las diligencias judiciales correspondientes.



[09:28 a.m] #MovilidadAhora | Grupo de criminalística realiza labores de investigación en la calle 80 con carrera 81, sentido Oriente-Occidente, lo que puede generar congestión en la zona.



🔴Rutas alterna: Av. Boyacá, Av. Chile y Av. Cali.@TransitoBta y Grupo Guía en el punto. https://t.co/KRVQrj3fiU pic.twitter.com/1PB1qCyMWL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 24, 2025

Publicidad

La Secretaría de Movilidad confirmó la muerte del ciclista a través de sus canales oficiales y recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar el sector afectado. Las vías sugeridas fueron la Avenida Boyacá, la Avenida Chile y la Avenida Cali, debido a la congestión generada por el cierre parcial de la Calle 80.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la Calle 80 con Carrera 81, en sentido Oriente - Occidente, entre tractocamión y ciclista. Rutas alternas: Av. Boyacá, Av. Chile y Av. Cali”, indicó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Publicidad

Noticia en desarrollo