Grave accidente en Bogotá con tractocamión deja un ciclista muerto: dos choques en la misma vía

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la calle 80 con carrera 81, en la localidad de Engativá. Momentos después, se registró otro accidente en la misma zona.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: agosto 24, 2025 09:53 a. m.
Ciclista muere tras choque con tractocamión en la calle 80; otro accidente se reporta
Ciclista muere tras choque con tractocamión en la calle 80; otro accidente se reporta
Bogotá Tránsito

Un grave accidente de tránsito registrado en la mañana de este domingo dejó como saldo la muerte de un ciclista en la Calle 80, una de las principales vías de acceso al occidente de Bogotá. El hecho involucró un tractocamión que transitaba en sentido oriente-occidente.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Secretaría Distrital de Movilidad, el siniestro ocurrió hacia las 8:50 a. m. en la intersección de la calle 80 con carrera 81, en la localidad de Engativá. La víctima, un hombre que se movilizaba en bicicleta, fue embestido por el vehículo de carga pesada en circunstancias que aún son materia de investigación.

El Grupo Guía de tránsito, junto con unidades de bomberos y criminalística, atendió la emergencia en el lugar. La vía fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las labores de levantamiento del cuerpo y se adelantaban las diligencias judiciales correspondientes.

La Secretaría de Movilidad confirmó la muerte del ciclista a través de sus canales oficiales y recomendó a los conductores tomar rutas alternas para evitar el sector afectado. Las vías sugeridas fueron la Avenida Boyacá, la Avenida Chile y la Avenida Cali, debido a la congestión generada por el cierre parcial de la Calle 80.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la Calle 80 con Carrera 81, en sentido Oriente - Occidente, entre tractocamión y ciclista. Rutas alternas: Av. Boyacá, Av. Chile y Av. Cali”, indicó la entidad en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Noticia en desarrollo

