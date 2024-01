Desgarrador testimonio de mujer que sobrevivió a derrumbe en Chocó: “Yo quedé enterrada”

Juliana Quintero es una de las personas que puede decir que volvió a nacer. Ella es una de las sobrevivientes del derrumbe en Chocó, que hasta la noche de este sábado, 13 de enero de 2024, deja un total de 37 muertos y unos 20 heridos.



La mujer iba con rumbo a la capital de Antioquia, pero el desastre natural truncó sus planes: “Nosotros veníamos para Medellín y como estaba lloviendo mucho la vía se tapó. Nosotros nos bajamos de los carros y nos quedamos en la casa donde pasó el accidente. Yo estaba afuera. Alrededor de la casa había muchas personas y allí se vino más fuerte el aguacero, que hizo que se cayera todo”.

La mujer aseguró que una voz gritó “corran” y en ese momento supo que algo andaba mal. En un abrir y cerrar de ojos se produjo el deslave.

“Cuando corrí todo se cayó encima y me arrastró. Yo quedé enterrada y me desenterré yo sola. Cuando salí de eso me amarré un trapo para no desangrarme”, contó.



Otra historia es la de Luz Mazo, sobrina de la dueña de una casa que fue borrada del mapa por cuenta del lodo. Ella ya encontró el cuerpo de su tía, pero ahora busca el de su tío y su prima.

“Había comida para todo el mundo, dormida para todo el que llegara. Ella estaba feliz, era una persona de 70 años”, contó.

Publicidad

Aunque con el paso de las horas la esperanza se agota, la esperanza de encontrarlos con vida los mantiene en el lugar.

Cabe recordar que las labores de búsqueda y rescate se suspendieron a las 6 de la tarde de este sábado. Se espera que se reanuden a las 6 de la mañana del domingo, 14 de enero.