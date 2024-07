Diplomas de grado deberán llevar el género femenino de las estudiantes que obtienen título

A partir de un fallo de la Corte Constitucional, las universidades deberán usar correctamente el género de las estudiantes que se gradúen de pregrado. Actualmente, aunque sean mujeres, el título está escrito en masculino.

María Alejandra Aponte logró graduarse como Ingeniera Biomédica; sin embargo, afirma que en su diploma aparece que es un "Ingeniero Biomédico". Esto la llevó a iniciar una lucha para ser reconocida en su diploma como una mujer ingeniera. Por eso, interpuso una acción de tutela.

“Sí hay autonomía, porque se supone que si fuera genérico, ¿por qué habría un título como ingeniero o ingeniera? y ¿por qué no en ingeniería? Para mí fue un interrogante si nosotras podíamos hacerlo”, afirmó María Alejandra, ya que esa fue su mayor motivación.

María Alejandra indicó que no fue una lucha fácil, ya que las burlas no se hicieron esperar por el simple hecho de querer que su diploma dijera ingeniera biomédica.

“Diferentes amigos, compañeros e incluso familiares decían que era una simple vocal, pero para mí tiene un trasfondo. Siempre se ha dicho que en la ingeniería son más hombres, pero eso no es así, ahora somos muchas ingenieras mujeres”, añadió.

Lo que dijo la Corte Constitucional

A pesar de este panorama, su lucha resultó exitosa. El caso llegó a la Corte Constitucional y la entidad falló a favor de ella y de otras tres estudiantes. Según la Corte, el lenguaje también puede ser discriminatorio, por lo que ordenó el cambio.

“Es significativo porque como ocurrió con nosotras, ocurre en otras universidades y con otras carreras. Entonces, yo considero que es importante, sobre todo, por el movimiento feminista. Escuchar y estar en diferentes espacios es bastante significativo”

La universidad se pronunció

La Universidad Manuela Beltrán es la que acatará la tutela de la Corte; sin embargo, menciona que el Ministerio de Educación debe hacer el cambio al momento de avalar la profesión y el título que se confiere.

Claudia Cómbita, vicerrectora Académica de la Universidad Manuela Beltrán, añadió que: “Para la universidad no existe ninguna situación de discriminación, ni desconocimiento en temas de género. De hecho, somos una universidad con una población significativa de mujeres. Venimos de una trascendencia y fundamentación histórica, donde nacimos a partir de una heroína mujer, no es un tema de no reconocer. La universidad cumple estrictamente lo que establece un registro calificado, también es un llamado al Ministerio porque es allí donde se deben hacer las modificaciones a los registros calificados”.

Al final, María Alejandra ganó la tutela, pero espera que las demás universidades hagan el cambio en los diplomas, reconociendo que es una mujer la que se convierte en profesional.

