Crudo relato de víctima de intento de feminicidio por parte del ex: “Empieza a ahorcarme”

El 21 de abril de 2024, una joven de 24 años de Bucaramanga, Santander, se salvó de morir a manos de su expareja, con quien había terminado la relación sentimental hacía 8 meses. Su relato sobre cómo logró evitar ser una víctima de feminicidio es estremecedor.

Se trata de Nathalia Reyes, una vendedora de flores que llevaba cuatro años de relación con su novio. La joven relató que, por parte de este sujeto, sufrió violencia física y verbal, hasta que decidió detener el maltrato y terminar con él.

Señaló que por una publicación en redes sociales, en la que un amigo le expresaba su afecto, su expareja se alteró y la buscó en su trabajo para amenazarla de muerte y, posteriormente, atacarla, hecho que quedó registrado en video.

“Me empieza a decir que me va a matar y que no me quiere ver viva. Empieza a pegarme puños y patadas, coge unas tijeras de la floristería cuando empieza a agredirme en la bodega”, contó la joven.

Con aquellas tijeras le provocó dos cortadas

En las cámaras de seguridad de la floristería quedó la evidencia de la agresión y el intento de la joven para huir de los golpes: “Empieza a ahorcarme, en vista de que yo boto sangre, no sé qué le ocasiona a él, pero me ve botando sangre por la nariz, por la boca y por todos lados, y seguía, no me soltaba”.

La llegada de la Policía al lugar evitó que el agresor siguiera violentándola.

Mientras ella pedía auxilio para ser trasladada a un centro médico, el señalado agresor se escapó del lugar: “Yo opté por llamar a la hermana de él porque éramos muy cercanas, muy amigas. Yo empiezo a llamarla y a pedirle que me ayude porque estoy botando mucha sangre y la mamá no me atiende ni me deja salir. Ella llega a los 10 minutos, me lleva al hospital. Ya estando allá, en las condiciones que estaba, él me escribió un mensaje de texto que decía: ‘Por compasión la dejé respirar’”.

Ocho mujeres mujeres, dos de ellas menores de edad, han sido víctimas de feminicidio en Santander durante el 2024. Por ello, las organizaciones insisten a las víctimas a que deben contar lo que les está pasando.

Danna Gómez Quintero, vocera de la Fundación Mujer y Futuro, recalcó que “es fundamental dar a conocer estos hechos para que las autoridades tengan certeza de que estas dinámicas están ocurriendo y que los derechos de las mujeres están en riesgo y que puedan tomar medidas que sean efectivas”.

Un mes después de los sucedido, Nathalia, que se salvó de morir a manos de su expareja, pide que capturen al agresor: “Durante la relación fueron varias violencias, pero nunca tuve el valor hasta el domingo 21 de abril. Dije: ‘No, no más, esto no es para mi vida’”.

Según la Oficina de Equidad y Género en Santander, en el departamento 13 mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio están con medida de protección.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia



Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320

Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea 123 Mujer Metropolitana en Antioquia

