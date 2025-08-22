Delitos por los que capturaron a alias El Mocho y su relación con el atentado en Cali

El Ejército Nacional, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de Diomar Mancilla Flórez alias El Mocho, señalado cabecilla de milicias urbanas del grupo terrorista Jaime Martínez. La detención se anunció en la noche de este viernes 22 de agosto de 2025. El grupo criminal que lidera el capturado es responsable de coordinar atentados con explosivos en Cali y Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

"Dentro de sus antecedentes criminales, alias El Mocho es responsable de asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali; vinculado al reclutamiento de menores en los barrios Manuela Beltrán, Mojica, Llano Grande, Llano Verde, El Bergel, El Ballado y Los Mangos del Distrito de Aguablanca; coordinador de extorsiones a comercios y expendios en Cali; y planeador de actividades delictivas para secuestros y extorsiones en el sur de Cali y Aguablanca", se lee en un comunicado del Ejército.

¿Cuáles son los delitos por los que capturaron a alias El Mocho?

Las autoridades confirmaron que alias El Mocho tenía orden de captura Nº 98, del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga (Valle del Cauca). Entre los delitos por los que era requerido el delincuente se encuentran: concierto para delinquir agravado, terrorismo agravado, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. "Con esta captura se asesta un golpe determinante al grupo terrorista Jaime Martínez, debilitando su capacidad criminal contra la población civil y la Fuerza Pública en el Valle del Cauca y el suroccidente del país", agregaron las autoridades.



Fuentes de la Fiscalía y el Ejército confirmaron que alias El Mocho tendría responsabilidad en el atentado ocurrido en Cali en la tarde del jueves 21 de agosto de 2025 y que causó la muerte de seis personas, y dejó a otras 79 heridas, algunas de ellas de gravedad. Esta hipótesis se fortalece debido a que el grupo Jaime Martínez es el mismo señalado de causar el reciente ataque. El capturado fue detenido por varios atentados que habría coordinado en la capital valluna en junio de este año. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías.



Revelan identidades de las víctimas fatales de atentado en Cali

El atentado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, acabó con la vida de seis personas sobre las 2:50 p. m. del jueves 21 de agosto. El hecho se dio en inmediaciones a la base aérea Marco Fidel Suárez. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que el atentado terrorista dejó a otras 79 personas heridas.

"La razón fue el desespero cobarde por toda la contundencia operacional que ha tenido la Fuerza Pública para afectar todos sus corredores de movilidad en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Hace dos días, nuestras Fuerzas Militares ingresaron al cañón del Micay a un sitio llamado Honduras, y allí decomisaron y destruyeron tal vez el arsenal criminal más grande de la última década", dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien responsabilizó a las disidencias de las Farc del atentado.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL