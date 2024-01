En Ibagué, niña tomó el carro de su mamá, motociclistas la persiguieron y causó grave accidente

En la noche del viernes 19 de enero de 2024, una niña de 13 años protagonizó un aparatoso accidente de tránsito en Ibagué, Tolima.



Le puede interesar: Alcalde de Palmira sufrió aparatoso accidente: su carro se volcó tras chocar con un taxi

De acuerdo con las autoridades, la adolescente tomó la camioneta BMW de su mamá y condujo por algunas cuadras, hasta que terminó estrellándose contra varios vehículos, entre ellos un camión y dos automóviles.

Al parecer intentó huir de la escena acelerando la camioneta para quitar el carro con el que había colisionado, pero en ese momento varios ciudadanos llegaron al sitio para evitar que se fuera.

Previo al accidente, la menor condujo a gran velocidad, por lo cual motociclistas que estaban en la zona creyeron que la camioneta había sido robada, por ello procedieron a perseguirla.

El diario El Tiempo explicó que el accidente de tránsito que provocó la menor en Ibagué ocurrió en el tramo Mirolindo - El Totumo.

Publicidad

La secretaria de Movilidad de Ibagué, Johanna Díaz, informó que debido al accidente de tránsito cinco personas resultaron heridas, entre ellas la menor, y aseguró que la mamá reveló que la niña “tomó el carro”.

A su vez, la secretaria Díaz comentó que a la menor “se realizaron dos órdenes de comparendo: uno por guiar un vehículo sin licencia de conducción y el otro por maniobras peligrosas, sanciones que suman 2.600.000 pesos”.

Además, la madre de la menor es quien deberá pagar los daños que sufrieron las personas que se vieron involucradas en el accidente de tránsito en Ibagué.

Publicidad

¿Qué pasa si las multas no son pagadas?

Díaz comentó que las multas debían ser canceladas inmediatamente, pues de no ser así “cuando la joven cumpla la mayoría de edad no podrá realizar ningún trámite y quedarán en su historial de tránsito”.

Este siniestro vial no fue el único que causó la joven, pues en la avenida Pedro Tafur ya había protagonizado otro accidente.