Encerrona contra alias Iván Mordisco: hallan elementos personales del jefe de las disidencias

En un operativo de las fuerzas militares contra las disidencias de las Farc, uniformados hallaron varios elementos personales de alias Iván Mordisco , jefe de un reducto de ese grupo criminal.

No obstante, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez , manifestó que ‘Mordisco’ no ha sido neutralizado. En una intervención corta, mencionó que si bien es cierto que se encontraron elementos de este narcotraficante, no hay información sobre una posible muerte.

"Lo que sí sabemos es que hay una fractura importante entre 'Alonso 40' y él. De igual manera, la recompensa que nos permita la captura de este narcocriminal ha dado frutos: son 4.450 millones de pesos", añadió Sánchez. En las últimas horas se han registrado fuertes combates en los límites entre el Caquetá y Putumayo. En estos enfrentamientos se hallaron pertenencias que, según inteligencia de las fuerzas militares, son del jefe de las disidencias. Entre estos elementos se cuentan unas gafas, un computador portátil y una ametralladora.

El nombre real de ‘Iván Mordisco’ es Néstor Gregorio Vera Fernández. Fue uno de los hombres en las filas de las Farc que se apartó del acuerdo de paz y se convirtió en el jefe del mayor reducto de las disidencias, en una facción conocida como Estado Mayor Central, el cual delinque en el sur del país. En el 2023, el Gobierno Nacional y este grupo disidente iniciaron unos acercamientos para un proceso de paz, el cual fracasó y, desde entonces, ‘Mordisco’ se convirtió en uno de los más buscados por las fuerzas militares del país.

El propio presidente Gustavo Petro ha manifestado que ‘Mordisco’ prefirió convertirse en miembro de la Junta del Narcotráfico, sin que lo supieran sus compañeros, a hacer la paz con el Gobierno.

Según el historial criminal de Mordisco, su carrera en las Farc comenzó hace más de 23 años cuando se unió como guerrillero raso. Con el tiempo, se especializó como francotirador y explosivista en el frente Armando Ríos, el cual tenía injerencia en San José del Guaviare. Posteriormente se convirtió en uno de los altos mandos del frente primero, señalado de reclutamiento forzado y narcotráfico.

El ministro Sánchez reiteró hace una semana que las fuerzas militares vienen sosteniendo fuertes combates contra integrantes de las estructuras criminales de alias Mordisco en el suroriente del país. "No permitiremos que estas estructuras del narcotráfico y el terror sigan reclutando a nuestros menores para inducirlos a la violencia, ni tampoco que las selvas y ríos de nuestra Amazonía sean refugio del crimen. La paz es posible, pero no se mendiga. La paz es más fácil de alcanzarla si nos unimos todos. Marque 107 o 314 358 7212. Absoluta reserva", dijo.

Las autoridades también han informado constantes bajas en las estructuras de 'Mordisco'. Solo la semana pasada se dieron de baja a doce integrantes de ese grupo en Solano, Caquetá.

