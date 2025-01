Niegan casa por cárcel a Epa Colombia: este es el fallo contra influencer por daños a Transmilenio

En la mañana de este miércoles se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratifica la sentencia a cinco años, tres meses y 15 días de cárcel contra la influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia . No podrá acceder a prisión domiciliaria.

Barrera Rojas fue notificada de la decisión del juez el pasado lunes 27 de noviembre, en una de sus peluquerías. Fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio público de transporte público u oficia e instigación a delinquir con fines terroristas.

“Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la Fiscalía”, dijo la mujer, entre lágrimas, en un fragmento de la grabación previa a su detención.



Esto dice el fallo contra Epa Colombia



Además de la sentencia, el fallo indica que Epa Colombia debe pagar una multa de 492.24 salarios mínimos legales mensuales vigentes (alrededor de 800 millones de pesos).

"En el mismo término de la privación de la libertad quedan dosificadas las penas accesorias consistentes en inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, e inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber", agrega.

Además, ratifica la negación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Cabe resaltar que el caso de Daneidy Barrera Rojas inició en el 2019, cuando la mujer, en medio de las movilizaciones de aquel año, publicó un video en sus redes sociales en el que aparecía destruyendo bienes públicos en una estación de Transmilenio, ubicada en la Avenida Calle 51 Sur. Aparecía con un martillo golpeando los vidrios de la estación.

Epa Colombia rompió vidrios y taquillas de Transmilenio en 2019. Epa Colombia / Los Informantes

La Fiscalía recogió evidencia de que Daneidy participó en la destrucción de la URI de Tunjuelito, además de que pintó un grafiti insultando al entonces presidente, Iván Duque.

La Sala Penal señaló que la libertad de expresión “no es absoluta y deja de ser lícita cuando a través de ella se propaga la violencia destructiva de bienes jurídicos personales o de uso público, entre otros”.

Igualmente, consideró que con sus actuaciones instigó de manera consciente y voluntaria a sus seguidores para imitarla “en la ejecución de similares conductas (delictivas)” lo que es incompatible con la garantía de la protesta social. “Se observa claro, entonces, que la difusión por redes de comunicación masiva de mensajes incitadores a la violencia y la destrucción del sistema de transporte público".

En el 2020, Epa Colombia fue condenada a tres años y medio de cárcel por daño en bien ajeno y perturbación en servicio público de transporte público u oficial. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión y, un año después, se incrementó esta pena debido a la imputación de un nuevo delito: Instigación a delinquir con fines terroristas.

Lo anterior a pesar de que, después de los hechos, Epa Colombia se disculpó por los daños ocasionados. “Sí, me arrepiento de eso, pero yo no sabía lo que estaba haciendo. Unos amigos me dijeron 'vamos a hacer lo del Transmilenio' y cuando subí ese video dije 'aquí murió la Epa Colombia'”, aseguró Daneidy en una entrevista con Los Informantes.

Vea el fallo aquí.

Así fue el momento de la captura de Epa Colombia

Miembros del CTI de la Fiscalía, acompañados de la Policía Nacional, capturaron en una sala de belleza del barrio Restrepo, Bogotá, a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.

Por ahora, la mujer de 28 años permanece en el búnker de la Fiscalía, a la espera de las determinaciones de la justicia colombiana en su caso. Según la revista Semana, irá a la cárcel el Buen Pastor, en Bogotá.

Noticias Caracol estuvo en el momento de la captura de la influenciadora, en la localidad Antonio Nariño, al sur de la capital colombiana.

Durante el momento de la captura de Epa Colombia, en el establecimiento comercial de su propiedad, se encontraban empleados y clientes, quienes reprocharon la medida. También estaba la 'mano derecha' de la creadora de contenido y una menor de edad, que sería la hija.

Karol Samantha reaccionó ante la captura de su pareja Epa Colombia y publicó en sus historias de Instagram las siguientes palabras: "Dios, danos fuerza y sabiduría, por favor”.