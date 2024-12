Esta es la millonaria multa para quienes se pasan un semáforo en rojo "cuando no viene nadie"

En Colombia , ignorar las señales de tránsito, como un semáforo en rojo, puede resultar en una multa económica considerable y en la inmovilización del vehículo. Por eso existen leyes y consecuencias de pasarse un semáforo en rojo.

Este es un comportamiento muy común en horas nocturnas, cuando muchos conductores creen que no hay riesgo de cruzar sin detenerse, pero resulta que fueron vistos ya sea por cámaras en la zona o por algún Policía de Tránsito que pasaba por el lugar.

Cada vez es más común ver conductores que, durante la noche o en horas de baja circulación vehicular, deciden ignorar el semáforo en rojo con el argumento de que "no viene nadie". Sin embargo, este comportamiento no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la seguridad vial. En Colombia, el Código Nacional de Tránsito Terrestre establece sanciones claras para quienes se pasan un semáforo en rojo o amarillo, sin importar las circunstancias.

Esto vale ignorar un semáforo en rojo - Freepik

La multa por no detenerse en un semáforo en rojo

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito Terrestre, específicamente en la norma D04, la infracción por no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, o una señal de "PARE", está claramente definida como una contravención que conlleva sanciones económicas y, en algunos casos, la inmovilización del vehículo.

La norma, bajo el artículo 135, explica que las autoridades de tránsito tienen la facultad de proceder a la inmovilización de vehículos en ciertos casos, lo que incluye el no acatar la señal de un semáforo en rojo o amarillo. La multa para quienes incurren en esta infracción se encuentra dentro de la categoría D de las infracciones, y actualmente se fija en 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $1.300.000 según las tarifas del 2024. Esta cifra puede variar dependiendo de la actualización de los salarios mínimos anuales.



Le pueden inmovilizar la moto

En el caso de los motociclistas, el Código Nacional de Tránsito va más allá de una simple multa económica. Según la ley, si un motociclista no se detiene ante una luz roja o amarilla, las autoridades procederán a inmovilizar el vehículo. Esto quiere decir que la moto será retenida hasta que el infractor pague la multa correspondiente. Esta medida se aplica en virtud de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito, que detallan el procedimiento para la imposición de sanciones y las consecuencias que surgen de la inmovilización de vehículos.

Archivo

Este tipo de sanción tiene como objetivo garantizar que los infractores cumplan con el pago de la multa, pero también busca crear conciencia sobre la importancia de respetar las señales de tránsito, especialmente en situaciones en las que el riesgo puede parecer menor, como cuando no hay vehículos cercanos.



Lo que le puede pasar por ignorar un semáforo en rojo

Pasarse un semáforo en rojo no es solo una infracción administrativa, sino que representa una seria amenaza para la seguridad vial. Aunque muchos conductores creen que no existe peligro si no hay tráfico, el semáforo cumple una función esencial para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía, incluidos los peatones.

Los semáforos están diseñados no solo para regular el flujo de vehículos, sino también para anticiparse a posibles riesgos. A pesar de que las luces de tráfico puedan parecer vacías en ciertas horas, las autoridades de tránsito enfatizan que no es justificable ignorar las señales. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 1°, deja claro que las normas de tránsito rigen en todo el territorio nacional, y cualquier violación a estas normativas puede resultar en sanciones severas.



Las sanciones que pueden llevar a la inmovilización

El Código Nacional de Tránsito también establece una serie de infracciones que no solo implican una multa económica, sino que pueden dar lugar a la inmovilización del vehículo. Según el artículo 135, cerca del 44% de las infracciones contempladas en el Código podrían justificar la retención de un vehículo. Entre las más relevantes se encuentran:



Categoría B (Multa de 8 salarios mínimos diarios vigentes): Incluye faltas como no portar una licencia de conducción válida o conducir un vehículo con placas adulteradas.

Categoría C (Multa de 15 salarios mínimos diarios vigentes): Se refiere a faltas como estacionar en lugares prohibidos o presentar una licencia de conducción falsa.

Categoría D (Multa de 30 salarios mínimos diarios vigentes): En esta categoría se encuentran infracciones más graves, como no portar el SOAT o transitar por zonas restringidas en horarios no permitidos.

Categoría E (Multa de 45 salarios mínimos diarios vigentes): Incluye faltas muy graves, como conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

Cada una de estas faltas contempla consecuencias que van desde sanciones económicas hasta la inmovilización del vehículo, lo que demuestra la importancia de acatar las señales de tránsito para evitar situaciones complicadas.

Multa de tránsito en motociclistas en Colombia - Getty Images - Colprensa

Cuando una persona es sorprendida cometiendo una infracción de tránsito, las autoridades deben seguir un procedimiento establecido por la ley. El artículo 135 del Código Nacional de Tránsito establece que la autoridad competente debe ordenar la detención del vehículo y extender la orden de comparendo, lo que implica que el conductor tiene que presentarse ante la autoridad de tránsito dentro de los cinco días hábiles siguientes.

Si la infracción se detecta mediante medios tecnológicos, como cámaras de tráfico, el comparendo se enviará al propietario del vehículo dentro de los tres días hábiles posteriores, y el conductor tendrá la obligación de pagar la multa.

Es importante tener en cuenta que, aunque las autoridades también permiten el uso de medios electrónicos para detectar infracciones, el procedimiento es igualmente riguroso, y el propietario del vehículo será responsable de pagar la multa impuesta, aunque no haya sido detenido directamente por un agente de tránsito.