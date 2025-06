Estas son las hipótesis del fallecimiento de la DJ trans, Camila Gil: la antioqueña tenía 29 años

El pasado jueves, 5 de junio, se confirmó la inesperada muerte de la conocida DJ antioqueña Camila Gil. La mujer también era reconocida entre sus seguidores por ser activista de la comunidad LGTBIQ+. Las causas del fallecimiento generan muchas dudas en los internautas. Se sabe que Camila estuvo presentándose en una de las discotecas más grandes de Bogotá, Theatron, y en los videos difundidos de aquella noche no se evidencia ningún percance de salud en la mujer.

El fallecimiento de Camila lo dio a conocer su familia por medio de redes sociales: "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Camila Gil, artista, mujer trans, DJ y referente invaluable de la escena electrónica y de la comunidad LGTBIQ+. Camila fue más que su talento; fue un símbolo de libertad, autenticidad y resistencia (...). Su energía, su luz y su valentía transformaron vidas y abrieron camino a muchas personas", se lee en el comunicado.

Posibles causas de la muerte de Camila Gil



Días previos a su muerte, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 426 mil seguidores, se compartió una oración pidiendo por su salud. "Amado Dios, fuente infinita de amor y vida, hoy me acerco a ti con humildad y fe, para pedirte por la salud de Camila Gil. Cúbrela con tu luz sanadora, llena su cuerpo de fuerza, su alma de esperanza y su corazón de paz".

Se especula que después de su presentación en Bogotá regresó a Medellín y fue allí cuando su salud se agravó. Algunos internautas han trazado algunas hipótesis sobre las causas de su muerte, entre ellas se encuentra una infección respiratoria por el uso de vapeadores, sobredosis por consumo de sustancias alucinógenas y VIH. Es importante resaltar que ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por su familia, por lo que la realidad sigue siendo un misterio.

¿Quién era Camila Gil?

Camila Gil, de 29 años, fue descrita por sus seguidores como una mujer libre e inspiradora que alegró a muchos con su música. Tenía una carrera con más de 10 años de trayectoria y tuvo la oportunidad de presentarse en países como México, España, Aruba y Chile. Para muchos, fue pionera y ejemplo de inclusión de su comunidad dentro del mundo de la música electrónica.

En una entrevista para Teleantioquia, hace un par de años, manifestó considerarse bastante versátil, pues tocaba subgéneros como circuit, tech house y afrohouse y fue esa versatilidad la que la catapultó a escenarios internacionales. Sus inicios en el medio se remontan a su época como promotora de eventos, allí notó que lo que más disfrutaba era ser DJ, entonces se preparó para debutar en la industria musical.

"He abierto puertas en donde ustedes no se alcanzan a imaginar, porque para mí, al comienzo, fue muy difícil porque la sociedad no estaba tan acostumbrada a eso, pero creo que gracias a Dios a mí me han recibido muy bien en todas partes", expresó en aquella entrevista. Además le hizo una invitación a sus seguidoras para creer en sus sueños y no dejarse llevar por los prejuicios de la sociedad: "No tengan esos pensamientos de que solo podemos trabajar sexualmente o en contenido explícito (...). La verdad, en este momento, nosotras en estamos cogiendo demasiada fuerza y, si ustedes se lo creen, lo pueden hacer realidad".

Último adiós de la Dj

Los familiares, amigos y allegados de la artista le rindieron homenaje en la mañana de este 6 de junio. La ceremonia religiosa se celebró en la capilla Montesacro sobre las 10:30 a.m. Ayer, en su cuenta de Instagram, invitaron a sus seguidores a participar vistiendo ropa blanca y llevando un globo rosado.