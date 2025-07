Los relatos de vecinos de Silvana Torres, madre señalada de asesinar a su bebé: "No sé qué le pasó"

En el apartamento 502 de la torre 10 del barrio San Sebastián, en Manizales, el silencio fue interrumpido por los gritos desgarradores de una niña. Se acercaba el mediodía del sábado cuando los vecinos alertaron a las autoridades. Minutos después, la pequeña Antonella Torres López, de apenas dos años y once meses, era trasladada al hospital en estado crítico.

La principal sospechosa del crimen es su madre, Silvana Torres, de 19 años, quien permanece hospitalizada bajo custodia tras haberse autolesionado. Un detalle descubierto por las autoridades podría ofrecer pistas sobre lo que había detrás de este ataque: algunas cartas escritas por Silvana, encontradas en su habitación.

Las cartas, según conoció Noticias Caracol, contenían frases desesperadas, pensamientos confusos y fragmentos de lo que parecerían ser despedidas. Aunque su contenido exacto no ha sido revelado por completo, algunas fuentes cercanas al caso señalaron que, presuntamente, estas notas hablaban de frustración, sentimientos de abandono y un dolor emocional profundo.



Los vecinos cuentan cómo era la relación de Silvana Torres con su hija

La historia de Silvana no es del todo clara. Tuvo a su hija siendo menor de edad y, de acuerdo con versiones preliminares, habría estado atravesando por episodios complicados de salud mental en los meses previos al crimen. El día del ataque, ella misma confesó, desde la clínica en la que se encuentra recuperándose, que había apuñalado a la niña “en un momento de ira”. Luego, al tomar conciencia de lo ocurrido, intentó quitarse la vida.

Este caso que ha generado conmoción en el país, también dejó pasmados los vecinos de Antonella y Silvana, quienes aseguran que la joven de la menor parecía ser buena madre.

"Pues yo conozco a Silvana desde 14 años. Ella era muy estudiosa, era la super niña del colegio, no era callejera. El papá [de la menor] mensualmente le daba una plata y toda esa plata era para la niña. Me dejó muy triste la noticia de que ella había hecho eso. No sé qué le pasó en ese momento", dijo Magola Valencia, vecina de Silvana Torres a el medio Testigo Directo.

"No le mintieron. Ella era muy buena madre. Esa niña era trabajadora, se estaba esforzando por la niña. Ella amaba a la niña, lo mismo la abuela. Ella daba la vida por esa niña", añadió Valencia.

Otra de las vecinas de la presunta homicida, Luisa, presenció la escena del crimen, según relato para el medio mencionado: "Estaban en la cama, estaban ahí acostadas, pues yo pensé que le estaba pasando algo a la niña. Sentí nervios y salí". Además, la vecina contó que nunca había escuchado a Silvana Torres teniendo discusiones o "algo relacionado a violencia intrafamiliar.

Mientras tanto, Silvana enfrenta una imputación por homicidio agravado contra menor de 14 años, delito por el que podría recibir una condena de hasta 50 años de prisión. Las cartas permanecen ahora como una pieza central en el rompecabezas de esta tragedia.

