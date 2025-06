Paola Turbay tuvo problema de salud grabando La Venganza de Analía 2 y debe pasar por cirugía

La llegada de Paola Turbay con el personaje de Paulina Peña a 'La Venganza de Analía 2' ha recargado la historia con una villana de armas tomar y a la que muchos temen. Su esfuerzo para interpretar a la aliada de Guillermo León Mejía (Marlon Moreno) no solo fue emocional, sino también físico, causándole incluso un problema de salud grave por el que tendrá que pasar por una cirugía muy pronto.

Con el personaje de Paulina Peña, la exreina de belleza ha demostrado su capacidad actoral, dándole vida a una mujer fuerte y que no le teme a las consecuencias de sus actos o pasar por encima de los demás con tal de conseguir su objetivo. Paola Turbay fue el gran agregado a la producción de Caracol Televisión que ya había dejado la vara alta con los villanos de la primera temporada.

En diálogo con la Revista Vea, Turbay habló sobre lo positivo y lo negativo que le dejó la interpretación de este personaje en 'La Venganza de Analía 2'. La actriz recalcó que estar en un proyecto junto a Marlon Moreno y Carolina Gómez, con quien a lo largo de los años le han inventado una rivalidad, ha sido todo un reconocimiento y un reto, especialmente por llegar a un equipo que ya estaba consolidado.

¿Qué le pasó a Paola Turbay en medio de las grabaciones de La Venganza de Analía 2?

En 'La Venganza de Analía 2' no solo hay esfuerzos emocionales para los actores, también esfuerzos físicos por las escenas de acción y enfrentamientos que tienen. En una de ellas Paola Turbay salió gravemente lastimada. "La anécdota mía, la más dolorosa, es la hernia umbilical que me salió en una escena. Ahí va la exigencia física que tuve para este personaje", reveló la famosa.

Paola Turbay detalló que, aunque los actores de 'La Venganza de Analía 2' tienen sus dobles de acción para las escenas más complicadas, igualmente el actor debe realizar algunos esfuerzos físicos en otras escenas en las que se requiere. "Hubo un momento con Roberto Manrique (Sebastián Casas en la novela), donde me estoy saliendo de una llave que él me está haciendo, en que el esfuerzo fue tan duro que me salió una hernia umbilical que no me he operado, lo tengo que hacer ya", recordó.

Lo que empeora la situación, según la revelación de Turbay, es que a pesar del riesgo que una hernia umbilical implica, ella ha pasado meses sin someterse a la cirugía que necesita. "Ha pasado año y medio. Fue el 31 de octubre del 2023 y tengo el recuerdo ahí todavía. Debo operarme ya porque eso es peligroso. Me cuidé y no estoy haciendo muchos esfuerzos", aseguró.

Aunque la ex reina de belleza no reveló cuándo planea operarse, lo que sí queda claro con su anécdota es que el compromiso con su personaje y con la producción fue total. En la entrevista la famosa agregó que "quedé muy feliz con mi personaje, Paulina Peña, que es macabra. Creo que desde el principio deja a la gente con la boca abierta, van a quedar aterrados con esta mujer y el alcance que puede llegar a tener".

¿Qué es una hernia umbilical?

Una hernia umbilical es una afección en la que una parte del intestino o del tejido graso sobresale a través de una debilidad en los músculos del abdomen, justo en el área del ombligo. En muchos casos la hernia umbilical no causa dolor y se cierra por sí sola con el tiempo, pero cuando esto no sucede puede implicar algunos riesgos y causar dolor o malestar al toser, agacharse o levantar peso; sensibilidad en el área del ombligo y hasta obstrucción en el intestino. Para esos casos se puede requerir cirugía para reparar la hernia, la cual es un procedimiento simple, pero que requiere cuidados.

