Estos son los hombres más peligrosos que están en cárceles de alta seguridad de Colombia

Líderes de bandas como La Inmaculada, Los Rastrojos, Tren de Aragua y Los Cebolleros son algunos de los hombres que están privados de la libertad en las cárceles de alta seguridad de Colombia.

Uno de ellos es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, señalado de liderar la estructura Los Rastrojos Costeños.

Según investigaciones de las autoridades, es responsable de múltiples casos de extorsión y asesinatos en la costa Atlántica, principalmente en Barranquilla, Sincelejo y Cartagena.

De hecho, el Negro Ober fue trasladado dentro del llamado plan dominó, porque se presume que desde la cárcel continúa controlando la estructura criminal, pues estando recluido se le imputaron cargos por nuevos hechos delictivos.

Este hombre públicamente ha hecho amenazas contra guardianes del Inpec, policías y población civil.

“Les voy a matar a comerciante tras comerciante”, amenazó el Negro Ober.

Otro de los hombres más custodiados es Jhon Keneber Cárdenas, conocido como alias Kener o el Cebollero, por ser, al parecer, líder de Los Cebolleros.

“Voy a matar a un funcionario del Inpec, les voy a dar donde más les duele”, amenazó el Cebollero en un video que fue grabado desde la cárcel Doña Juana desde La Dorada, Caldas.

Este sujeto ha sido vinculado a una estructura que se dedicaría a la venta de drogas, extorsión y sicariato con capacidad operativa en la ciudad de Ibagué.

Otra banda delictiva clave es La Inmaculada, cuyos cabecillas son alias Pipe Tuluá y Nacho. Ambos hombres han sido trasladados a más de cinco centros penitenciarios este año.

Pipe Tuluá está en calidad de condenado a 30 años de prisión, aceptó cargos por 39 asesinatos y siete tentativas de homicidio. Alias Nacho, quien es su hermano, fue capturado tan solo hace dos meses, lo que ocasionó amenazas por medio de panfletos a funcionarios del Inpec, sumado a la alteración al orden público.

El último hombre más peligroso y custodiado es alias Satanás, señalado de liderar extorsiones y homicidios por cuenta del control del territorio en Bogotá, específicamente en localidades como Kennedy, Bosa, Suba y Engativá.

Unos audios revelan que el privado de la libertad amenazaba desde la cárcel a policías y funcionarios del Inpec.

“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, no le copiamos a la Sijín, nosotros no le copiamos a nadie. Aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días, así que pido que no se sigan haciendo matar los inocentes”, señaló en el audio alias Satanás.

Juan Manuel Vera, alias Satanás, cada siete días es movilizado a diferentes cárceles. Su traslado es realizado por un selecto grupo de guardianes del Inpec y uniformados de Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES, para evitar intentos de fuga.

