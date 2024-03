Extraña muerte de una joven de 23 años en hotel de Bucaramanga

Una mujer fue encontrada sin vida en un hotel del barrio La Concordia, en Bucaramanga. El pasado miércoles, 28 de febrero, sobre las 6:00 a.m., la joven de 23 años le dijo a su mamá que iba a la Universidad Industrial de Santander, pero al pasar las horas, la madre empezó a preocuparse porque no tenía razón de ella; buscó ayuda y al día siguiente la encontraron sin vida.



Según Blu Radio, la mujer fue identificada como Telvia Rendón Peinado. Su progenitora, Ruth Piedad Peinado, incluso había hecho un video para pedir información sobre su ser querido.

“Estamos muy preocupados, ella salió para la UIS como a las 6:00 a.m. a hacer una sustentación, es estudiante de ingeniería civil, mi hija no aparece, siempre me llamaba y hasta el momento no lo ha hecho, quiero que me colaboren”, fueron las palabras de la señora Ruth.

Las autoridades iniciaron la investigación y el día jueves, 29 de febrero, la Policía confirmó el hallazgo de la mujer en un hotel de Bucaramanga, lastimosamente sin vida. “Dentro del hotel San Rey, en La Concordia, informan del hallazgo de un cuerpo sin vida. El cuadrante llega al lugar, evidencia una mujer sin signos vitales. Al lado de su mano izquierda, una botella con un líquido amarillo, y un bisturí en su mano derecha. La joven ingresó el miércoles al hotel”, afirmaron fuentes oficiales.

Autoridades intentan establecer si se trató de un suicidio. Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Gildardo Rayo, recalcó que Medicina Legal será la entidad encargada de determinar las causas de la muerte de Telvia.

“Lamentablemente tenemos que informar que en horas de la tarde se encontró el cuerpo de una mujer quien ingresó en horas de la noche (del miércoles) al hotel y al no salir los residentes de este sector dan parte a la autoridad y encuentran a la mujer sin vida. En los procedimientos judiciales por parte del CTI encontraron unos elementos que son materia de investigación que pueden llegar a indicar que no es un feminicidio, presuntamente, sino que podría tratarse de un suicidio. Esto lo puede confirmar es Medicina Legal”, afirmó el secretario.

La Universidad Industrial de Santander lamentó lo ocurrido y confirmó que la víctima no estaba matriculada actualmente, pues su último semestre cursado fue en el año 2023.