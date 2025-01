Familiar de dos de las víctimas del triple homicidio en Cali acusó a Los Shottas del crimen

En la noche del domingo 12 de enero de 2025 ocurrió una tragedia en el Bulevar de Cali , departamento del Valle del Cauca, el cual cobró la vida de tres personas: Noelia López Arenas, de 74 años, Julián Esteban López, su hijo, y una mujer de 24 años que pasaba por esta zona en el momento del ataque.

En las últimas horas se pronunció una familiar de dos de las víctimas del homicidio en Cali. La mujer, quien es sobrina de la señora Noelia, se llama Valentina Bedoya López y afirmó que se trató de una venganza.

La joven se encuentra fuera de Colombia por temas de seguridad y aseguró que quienes asesinaron a sus familiares hacen parte de una banda delincuencial de Buenaventura y que cometieron la acción criminal como represalia hacia ella.

¿A quiénes culpa del triple homicidio en Bulevar de Cali?

Valentina contó en Telepacífico: “Ellos son Los Shottas de Buenaventura y ya no aguanto más, por eso estoy buscando hasta a la DEA para que los cojan, así sean capturados o muertos, como sea”.

Según la joven, se trataría de una venganza de este grupo delincuencial hacia ella, esto debido a que sostenía una relación sentimental con el hermano de uno de los cabecillas, el cual fue asesinado en el municipio de Cota, al norte de Bogotá. Aquel crimen ocurrió en el restaurante Balsámico, en julio del año 2024.

Sobre esto, Valentina relató que los miembros de Los Shottas “quedaron con odio por la muerte de su hermano, pensando que yo tenía un corazón para haberle hecho eso a esa persona. Yo era una de las novias (porque él tenía esposa) de John Baker Arroyo Martínez. A él lo mataron enfrente mío y fue una masacre horrible delante de sus hijos, no sé por qué a mí no me pasó nada, no sé si Dios me estaba protegiendo”.

Dos meses después de la muerte de Jhon Baiker Arroyo empezó su martirio con el asesinato de su madre en Cali, crimen que ocurrió en el barrio El Caney en el mes de septiembre de 2024. “Hace un año mataron a mi mamá, cosa que no he podido superar, mi vida se derrumbó, eso querían esas personas, eso hicieron”, contó la joven.

Vecinos del lugar exigen mayor presencia de las autoridades en esta parte de la ciudad. - Foto: archivo y Noticias Caracol

Pide a Los Shottas dejar a su familia tranquila

Por medio de aquel testimonio, Valentina Bedoya le dijo a Los Shottas: “Se los suplico, si me están viendo, ¡ya! ¿Querían verme sufrir? ¡Ya! Los estoy buscando, anoche les escribí, les estoy dando cara, por favor, díganme dónde, cuándo y a qué hora (nos vemos)”.

Valentina pide ayuda urgente a las autoridades locales y nacionales para proteger a sus familiares que aún viven en Cali.

Por su parte, Jairo García, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, dijo en Noticias Caracol en vivo que se encuentran en la búsqueda de Valentina para “explicarle cuáles son los procesos y las rutas. También esperamos que desde la Fiscalía se contacten con cualquier información que ella tenga para aportar al proceso e identificar y judicializar a los responsables”.

¿Qué se sabe sobre el sicario que cometió triple homicidio en Cali?

Se conoció que el responsable sería un hombre a bordo de una motocicleta quien accionó el arma de fuego en varias ocasiones. La recompensa por información que permita esclarecer el caso asciende a los 50 millones de pesos.

Los heridos de este ataque, quienes tienen 50 y 70 años de edad, permanecen hospitalizados en un centro asistencial de Cali.

Los Shottas de Buenaventura niegan haber cometido el crimen

Frente a las acusaciones de la joven Valentina Bedoya, el grupo armado Los Shottas de Buenaventura informó en un comunicado que no tiene ninguna injerencia en Cali y que nada tiene que ver con los homicidios mencionados.

