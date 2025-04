"Fiscal pidió interceptar mi teléfono con denuncia falsa": habla el general (r) Humberto Guatibonza

Hace unos días, el juez 35 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá absolvió al general (r) Humberto Guatibonza , excomandante de la Policía en Bogotá y exdirector del Grupo Antisecuestro de la Policía , por tres delitos -concierto para delinquir, utilización de software malicioso e interceptaciones ilegales- relacionados con una supuesta red de chuzadas ilegales que se destapó en el año 2018.

Luego de un extenso proceso de 7 años, que llevó a que un juez enviara a casa por cárcel al general (r) Guatibonza, el excomandante habló este lunes en Noticias Caracol sobre el proceso que le dio un giro a su vida profesional y personal. "Siempre tuve la certeza de que era inocente, a pesar de mucho ofrecimientos de la Fiscalía a mí y a otras personas para que declararan en mi contra, pero nadie quiso hacerlo", dijo, al tiempo que calificó el fin de este proceso como "el despertar de una pesadilla".

Al general en retiro se le investigó por supuestamente formar parte de una organización criminal que ofrecía y entregaba servicios ilegales como la obtención de comunicaciones, localización de objetos y la consecución de datos personales tales como sábanos de llamadas y estados financieros a través de dos empresas: JHS Consultores AIG Seguridad Limitada y HGC Consultoría.

Según lo que señaló la Fiscalía General, en ese momento, el general Guatibonza junto con dos personas más, Carlos Eduardo Arenas y Julián Villarraga, conformaron esta organización criminal y se aliaron para justamente interceptar datos de manera ilegal y posteriormente venderlos. Sin embargo, resultaron absueltos los tres.

La decisión del juez representa un giro importante en uno de los procesos judiciales más comentados de los últimos años, en el que se vinculó al general en retiro con actividades ilegales como la interceptación de comunicaciones y la comercialización de información confidencial mediante herramientas informáticas.

"Creo en la justicia colombiana. Creo en el país, y seguiré luchando por él, porque me lo ha dado todo", afirmó en este noticiero el general en retiro, quien manifestó que leyó el fallo del juez, un documento de una treintena de páginas, en el que se dice que Fiscalía, entre otras cosas, pudo haber evitado el desgaste de siete años en este proceso. "Yo he puesto cuatro denuncias de funcionarios porque hemos encontrado irregularidades, y estoy a la espera de esas investigaciones. Yo lo que he hecho es actuar frente a la ley".

"No se allegaron elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan afirmar, con la certeza exigida, la participación del acusado en las conductas delictivas imputadas", señala el fallo conocido el jueves pasado. El juzgado sostuvo que el material probatorio presentado por la Fiscalía "no superó el estándar de conocimiento requerido para desvirtuar la presunción de inocencia".

A pesar de las interceptaciones telefónicas, peritajes informáticos y testimonios recogidos durante el proceso, el juez determinó que estos no eran concluyentes. "Las pruebas de referencia no pueden ser el único soporte de una sentencia condenatoria en el sistema penal acusatorio", argumentó el despacho al sustentar la absolución.

En la entrevista con Noticias Caracol, el general en retiro también dio detalles del caso. Y aseguró que asistió a todas las audiencias. Pero, adicionalmente, dijo que le pusieron "trampas" en el proceso. "Mi teléfono estuvo intervenido durante un año por una orden falseada. Una fiscal de Medellín solicitó a un juez interceptar mi teléfono con una noticia criminal de desaparición forzada. Pasaron seis meses y la misma fiscal pidió seis meses de prórroga porque la supuesta persona desaparecida, dijo, no aparecía. Pero ya había aparecido. Una falsedad total. Un año duró mi teléfono interceptado", relató sobre una de las cuatro denuncias que ha interpuesto. También señaló que otros funcionarios "cambiaron documentos".

El general en retiro detalló que las denuncias que presentó involucran a dos fiscales, un funcionario del CTI de la Fiscalía y un funcionario más "por establecer". "Yo, después de estar detenido, le solicité a la Fiscalía la razón por la cual había empezado la investigación, y me contestó que había sido por un informe de inteligencia de la Policía Nacional. A partir de ahí, solicité investigar a la Policía (...) es posible que sean miembros de la dirección de inteligencia", contó, no sin antes comentar que esa acción le dolió, pues respeta a esa institución, en la que Guatibonza estuvo 35 años.

