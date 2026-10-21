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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Fiscalía pide a Corte Suprema indagar si hay congresistas vinculados al crimen de Miguel Uribe

Fiscalía pide a Corte Suprema indagar si hay congresistas vinculados al crimen de Miguel Uribe

Esto luego de que la viuda del congresista y precandidato presidencial, María Claudia Tarazona, denunció el supuesto vínculo en el crimen de miembros de Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las Farc.

Por: EFE
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Miguel Uribe Turbay.
Miguel Uribe Turbay.
Colprensa

La Fiscalía General de la Nación le envió a la Corte Suprema de Justicia el expediente del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado en junio del año pasado, para que investigue si hay congresistas vinculados al crimen, informaron este miércoles fuentes judiciales. La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, aseguró que el martes "se ordenó la compulsa de copias (envío del expediente) a la Corte Suprema de Justicia", luego de que la viuda del congresista y precandidato presidencial, María Claudia Tarazona, denunció el supuesto vínculo en el crimen de miembros de Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las Farc.

El ente investigador le envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia porque es la autoridad competente para investigar a los congresistas, que gozan de fuero especial por su condición. Tarazona, cabe recordar, señaló la semana pasada en una entrevista con Noticias Caracol que una persona, a la que no identificó, recibió información de que la orden de atentar contra su esposo salió al parecer desde el Congreso de la República. "Yo recibo esta información, que me la envían y me dicen: 'esto es una información que está desde abril del año pasado', es decir dos meses antes del magnicidio de Miguel", señaló Tarazona. Según esa información, el dinero para financiar el atentado contra Uribe Turbay salió de Venezuela y la orden fue dada "desde el Congreso de la República".

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Al respecto, seis excongresistas de Comunes, partido que no tiene miembros en el Congreso actualmente, aseguraron que las acusaciones de Tarazona hacen parte de una "campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones" contra los miembros de esa colectividad. "Rechazamos las infundadas declaraciones de la señora Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay. Queremos reiterar a la opinión pública y a la comunidad internacional nuestro indeclinable compromiso con la paz que firmamos hace 10 años con el Estado colombiano", añadieron en un comunicado.

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El senador Uribe Turbay, de 39 años, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un evento político en el que impulsaba su candidatura presidencial el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá, y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en la Clínica Santa Fe de la capital colombiana.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación avanza y por este homicidio han sido capturadas a la fecha nueve personas, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó. Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados, dijo en el juicio que "el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia".

La Segunda Marquetalia es la disidencia de las Farc que lidera Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien retomó las armas en 2019 tras haber sido el jefe negociador de paz de la guerrilla.

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EFE

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